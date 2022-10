TSG Ailingen: Nach der Rettung in letzter Sekunde auf Platz eins

FuPa: 11 Siege und 2 Niederlagen lautet eure bisherige Saisonbilanz, das kann sich ja durchaus sehen lassen. Gibt es da überhaupt noch etwas zu „meckern“? Di Leo: Also es gibt Kleinigkeiten über die man meckern könnte, aber ich glaube alle wissen, dass es bisher eine tolle Saison ist! Alle im Verein und auch die komplette Mannschaft sind sehr zufrieden. FuPa: Was gefällt dir in deiner ersten Saison als Trainer bei der TSG Ailingen besonders gut? Di Leo: Besonders gut in Ailingen gefällt mir wie der Verein zusammenarbeitet, jeder hat seine Aufgaben und es herrscht eine tolle Kommunikation! Wie diese Mannschaft mit einer Hingabe Tag für Tag arbeitet, sich harten Trainingseinheiten stellt und alles annimmt was das Trainer Team vorgibt ist wirklich bemerkenswert!!! Der Verein versucht jeden Wunsch zu erfüllen und die Unterstützung drum herum ist der absolute Wahnsinn! Die Jungs die weniger spielen warten auf ihre Chance und fügen sich zu 100 Prozent ein. FuPa: Du führst nach10 Spielen mit 13 Toren schon wieder die Torjägertabelle in der Bezirksliga an, nachdem du letztes Jahr in der A2 die Torjägerkanonen mit 39 Toren geholt hast. Mittlerweile bist du ja auch schon 38 und hast einige Jahre als Spieler auf dem Buckel. Woher holst du dir diese bemerkenswerte Fitness? Di Leo: Zu meiner Ausbeute, es hätte sogar noch besser für mich persönlich laufen können, mir ist das aber nicht mehr so wichtig wie früher einmal. Mich freuen aber Tore meiner Jungs mittlerweile mehr als meine eigenen. Ich lasse gerne auch die Jüngeren ran, weil es mir wichtig ist, dass die Jungs von meiner Erfahrung lernen und profitieren! Ich spiele seit 20 Jahren aktiv von der B Klasse bis zur Oberliga und mein Ziel war es immer jedes Spiel zu gewinnen und alles dafür zu tun. Und wenn man dann jedes Jahr zwischen 20 - 40 Tore schießt lässt, kann sich das glaub sehen lassen! Viel laufen, viel eigenes Training, Verzicht sein 20 Jahren und ein manchmal zu großer Ehrgeiz machen das Rezept glaube ich aus. Aber auch mit kleinen Hilfsmitteln (Nahrungsergänzungsmittel, ohne die geht es nicht)



FuPa: Nach dem Sieg in der Relegation letzte Saison und dem Klassenerhalt, grüßt ihr mittlerweile von der Tabellenspitze. Was hat sich in der Mannschaft grundlegend geändert?



Di Leo: In der Mannschaft hat sich die Einstellung zum Fußball geändert, dass man auch mal verzichten muss um den Erfolg zu holen. Letztes Jahr hat man Spiele die auf der Kippe waren noch verloren und hatte dadurch wenig Selbstbewusstsein. Dass haben wir gestärkt und wir sind in so kurzer Zeit ein richtig toller Haufen geworden auch wenn wir mit vielen Rückschlägen verletzungsbedingt leben müssen!

Wir beide Trainer sind 100-prozentige Menschen und arbeiten sehr genau an den Basics und Kleinigkeiten auf die es manchmal ankommt!





FuPa: Natürlich ist erst ein gutes Drittel der Saison vorbei. Darf man trotzdem bei euch das Wort Meisterschaft schon erwähnen?



Di Leo: Unser einziges Ziel sind die 40 Punkte. Da sind sich die Mannschaft und der Verein einig. Jeder von uns weiß wo man noch vor 4 Monaten stand und wo wir herkommen!





FuPa: Nico Di Leo hat auch schon 7 Tore in 12 Spielen erzielt. Was schätzt du an der Zusammenarbeit mit deinem Bruder?



Di Leo: Ich bin froh, dass mein Bruder bei dieser Sache immer wieder unterstützen kann auch wenn er nicht so oft dabei sein kann. Was er mir in meinem Leben Tore vorbereitet hat kann man kaum Glauben und ich bin sehr dankbar!





FuPa: Wen sieht du als größten Konkurrenten für den weiteren Saisonverlauf?



Di Leo: Also es gibt mehrere Konkurrenten und ich denke, dass man das große Ganze erst sieht sobald wir nach dem Winter die ersten 5 spiele gespielt haben.

Momentan ist Neuravensburg sehr abgeschlagen und auch Achberg zeigt gerade kaum gute Ergebnisse. Ansonsten kann in dieser Liga jeder jeden schlagen, das haben wir ja auch schon 2 mal erfahren dürfen!