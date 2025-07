TS Dortmund gibt weitere 7 Neuzugänge bekannt - Leistungsträger bleibt

Brayan Sosa: Nach Sodingen und Obercastrop soll jetzt der Durchbruch in der Oberliga gelingen. – Foto: Mario Sachsenweger

In der Aufstiegssaison war Sezer Toy (26) absoluter Leistungsträger. Aufgrund eines Auslandssemesters auf Bali verpasste er überwiegend die Hinrunde in der Regionalliga West, kam letztlich bis zum Rückzug im März 2025 aber noch auf zehn Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse. Angebote lagen vor, wie er seiner Heimat-Lokalpresse Soester Anzeiger verrät. Letztlich entschied er sich aber für einen Verbleib. "Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem Verein und mache nicht alles vom Erfolg abhängig. Ich bin ein türkischer Junge und spiele in einem türkischen Verein“, so Toy. Türkspors Vorsitzender Dr. Akin Kara freut sich in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Das war alles andere als selbstverständlich. Sezer steht aktuell beruflich und familiär vor größeren Veränderungen - trotzdem hat er sich bewusst für einen Verbleib bei Türkspor entschieden." Dass Serdar Bingöl vom Lüner SV zurückkehrt, war bereits vor einem Monat bekannt geworden. Mit sieben weiteren - teils sehr jungen - Neuzugängen wurde der Kader nun aufgestockt.

Ender Özhan (Torwart, 18, RW Ahlen U19) Egzon Jusufi (Torwart, 25, FC Roj)

Özhan und Jusufi bilden mit Tolunay Isik künftig das Torwart-Trio. Für Özhan ist es nach zwei Jahren in der U19 von Ligarivale RW Ahlen das erste Seniorenjahr. Jusufi bringt dagegen bereits Erfahrung als Stammkeeper mit. Mit dem FC Roj wurde er in der Saison 2023/24 Bezirksliga-Meister. Eine Verletzung warf ihn zurück, so dass er in der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit an Konkurrent Torben Simon nicht mehr vorbeikam und nur vier Spiele absolvierte. Brayan Sosa (Angriff, 21, Wacker Obercastrop)