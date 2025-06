Türkspor Dortmund holt Aufstiegshelden überraschend zurück

Nach seiner Ausbildung bei Borussia Dortmund und ersten Senioren-Jahren in der Regionalliga (SG Wattenscheid 09/BSV Rehden) schloss sich Serdar Bingöl Anfang 2020 dem damaligen Bezirksligisten Türkspor Dortmund an. Er feierte viele Aufstiege, nur unterbrochen von einem einjährigen Engagement beim TuS Bövinghausen, mit dem er ebenfalls in die Oberliga aufstieg. Anfang des Jahres trennten sich in der Regionalliga West plötzlich die Wege und der 29-Jährige schloss sich dem Lüner SV an, um den Klassenerhalt in der Westfalenliga 2 zu schaffen.

Dies misslang bekanntlich, doch der Führungsspieler sagte dem LSV auch für die Landesliga zu. So hieß es zumindest Mitte Mai in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten". Nun hat die Lokalpresse herausgefunden, dass Bingöl seine Zusage zurückgezogen hat und zu Türkspor zurückkehrt. Dies bestätigte der Spieler. Weder Türkspor Dortmund noch der Lüner SV wollten sich zu der Personalie äußern. Auch Bingöl möchte sich nicht weiter äußern. Es gebe allerdings „kein böses Blut“ zwischen ihm und dem Lüner SV und es sei aus seiner Sicht „alles vernünftig gelaufen“.