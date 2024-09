Truderinger U19 bleibt auch gegen Deisenhofen ungeschlagen

Auch gegen die Kreisliga Mannschaft des FC Deisenhofen hielt sich die Truderinger U19 wie tags zuvor gegen Altenerding schadfrei. Auch wenn es anfangs nicht so aussah!

Adelhart flutschte ein langer Ball am Fuß vorbei und führte zum 1. Tor des Tages. Der dahinter lauernde Deisenhofener musste nur noch den Ball an Eichele vorbeischieben. So ging es in die Pause. Nach der Pause ging Trudering auf Angriffspressing über. Zunächst ohne zählbaren Erfolg, denn das zweite Geschenk wurde verteilt. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld köpfte die Nummer 15 der Gastgeber zur 2:0 Führung ins Truderinger Tor. Das stellte den Spielverlauf vollkommen auf den Kopf!

Ab der 50. Minute wurden die Bemühungen der Truderinger aber belohnt. Durch den Anschlusstreffer kippte das Spiel in Richtung der Spielbestimmenden Mannschaft. Mit einem deutlichen Statement und einem Hattrick von Modrian behielt Trudering in einem verrückten Spiel letztendlich die Oberhand und bleibt auch im dritten Test ungeschlagen.