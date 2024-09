Trudering schlägt Altenerding

Mit einer ansprechenden Leistung konnte die U19 des TSV Trudering das erste Testspiel nach der Sommerpause mit 3:1 für sich entscheiden! Bei sommerlichen Bedingungen und nahezu perfekten Platzverhältnissen bot auch das Spiel selbst ein gutes fußballerisches Niveau! Bereits in den ersten 10 Minuten hatten Modrian und Yildirim auf Seiten des TSV zwei Hundertprozentige! In der 10. Minute belohnte Yildirim sich und seine Mannen mit dem sehenswerten 1:0! Bis dahin hochverdient!

Ab der 15. Minute liessen die Kräfte der Truderinger allerdings merklich nach - oder schalteten die „roten Löwen“ aus Kalkül einen Gang zurück? Man weiß es nicht! Fakt ist Altenerding hatte jetzt deutlich mehr Ballbesitz und beackerte die rechte Truderinger-Seite, Brunner und Enz hatten hier einiges zu tun!

Gegen Ende der ersten Hälfte wechselte Trudering dreifach, mit Schmidkunz, Götz und Husseen kamen neue Kräfte ins Spiel, welche auch gleich neuen Schwung in Spiel brachten!

Letztgenannter war es auch der den Ball zum 2:0 nach herausragenden Vorarbeit durch Enz und Kotselidis einschob!

Nach der Halbzeitpause wechselte Altenerding sechsfach. Offenbar gab es in der Kabine ein paar „aufmunternde Worte“ seitens der Altenerdinger Trainer, denn die ersten Minuten gehörten den Gästen! Die SpVgg war zu diesem Zeitpunkt deutlich aktiver und erzielte in der 70. den verdienten Anschlusstreffer!

Die Hoffnung auf den Ausgleich für Altenerding wurden aber durch das Truderinger Sturmduo Yildirim und Husseen in der 77. Minute beerdigt! Nach Vorarbeit durch Yildirim schob Hussen den Ball über die linke Strafraumseite kommend unhaltbar ins lange Eck.