Trovato verlängert bis 2027 – Otten verstärkt Trainerteam der Zweiten Trainer Salvatore Trovato bleibt an Bord, während André Otten die Reserve im Abstiegskampf verstärkt von Andreas Santner · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser

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Der SC Borussia Köln-Kalk stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit und setzt dabei auf bewährte Kräfte an der Seitenlinie. Wie der Verein bekannt gab, wurde der Vertrag mit Cheftrainer Salvatore Trovato verlängert. Während die erste Mannschaft mitten im Aufstiegsrennen der Kreisliga A mischt, gibt es im Trainerteam eine interne Rochade: Co-Trainer André Otten wechselt mit sofortiger Wirkung in die zweite Mannschaft, um dort im Abstiegskampf der Kreisliga B als Spielertrainer voranzugehen.

Trovato überzeugt auf ganzer Linie Salvatore Trovato, der erst zu dieser Saison vom TFC Köln zum A-Ligisten wechselte, hat in kürzester Zeit eine schlagkräftige Truppe geformt. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mit 39 Punkten belegt die Borussia aktuell den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Rangzweiten SV Gremberg Humboldt beträgt lediglich zwei Zähler. Sportleiter Burak Akduman zeigt sich hochzufrieden mit der Entwicklung unter dem 46-jährigen Übungsleiter: „Salvatore leistet bei uns hervorragende Arbeit – sowohl sportlich als auch menschlich. Die Entwicklung der Mannschaft spricht für sich. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir den Weg mit ihm weitergehen möchten. Unser Ziel ist es, in der kommenden Saison definitiv den Angriff auf die Bezirksliga zu starten, und wir sind überzeugt, dass wir mit Salvatore dafür genau den richtigen Trainer an der Seitenlinie haben.“

Otten soll die Reserve zum Klassenerhalt führen Während es bei der ersten Mannschaft um eine Top-Platzierung geht, herrscht bei der Zweitvertretung in der Kreisliga B2 akute Abstiegsnot. Die Reserve belegt derzeit den vorletzten Tabellenplatz, wobei der Abstand zum rettenden Ufer bereits auf sechs Punkte angewachsen ist. Um hier neue Impulse zu setzen, rückt der bisherige Co-Trainer der „Ersten“, André Otten, ab sofort in das Trainerteam um Özgür Ado und Tamer Gültekin. Der 44-jährige Otten wird dabei eine Doppelrolle einnehmen und zusätzlich als Spielertrainer auf dem Platz stehen, um der jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung direkt auf dem Grün Stabilität zu verleihen.