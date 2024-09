Trotz Verletzungsschock: Estetal schießt sich zurück an die Spitze

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir waren bis zum 0:1 die Mannschaft mit der klar besseren Spielanlage, versäumen es aber, früh in Führung zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir nie damit gerechnet, in Rückstand geraten zu können, der dann aus einer eigenen Fehlerkette entsteht. Durch den Zeitpunkt des Ausgleichs hatten wir das Spielglück auf unserer Seite und sind wieder besser ins Spiel gekommen. Wir haben wieder Chancen liegenlassen und mussten auf Auetals Umschaltspiel aufpassen, wo unser Torhüter Jonas einen weiteren Rückstand verhinderte. Zum Glück haben wir uns für unsere Feldüberlegenheit spät belohnt. Auch, wenn es nicht überzeugend war, sind die drei Punkte, die unter dem Strich auch verdient sind, das Wichtigste.“

Der FC Este 2012 hatte in Toppenstedt lange zu kämpfen, um am Ende die volle Punktausbeute mitzunehmen. Denn nach einer dominanten Anfangsphase des Favoriten gingen die Geißkatzen durch Leon Ahrens in Führung (29.). In der Folge verlor Este kurz den Faden, sodass Torhüter Jonas Geilert einen deutlicheren Pausenrückstand verhinderte. Der Start in die zweite Halbzeit hätte für die Moisburger dann jedoch nicht besser verlaufen können, weil Jannes Heins unmittelbar nach Wiederanpfiff den Ausgleich markierte (47.). Anschließend übernahm Moisburg die Spielkontrolle, während Auetal seine Nadelstiche setzte. Iskender Capli setzte für die Gäste spät den Lucky-Punch (87.), der den FCE in die Verfolger-Position manövriert.

Mit einem fetten Ausrufezeichen hat sich die SG Estetal zurück an die Spitze der Kreisliga Harburg geschossen. Dabei mussten die Gäste früh einen Schock verkraften, nachdem Verteidiger Nick Neder mit dem Krankenwagen verletzungsbedingt abtransportiert wurde (12.). Die daraus resultierende Nachspielzeit nutzte die SGE, um durch Torben Schweer unmittelbar vor der Pause in Führung zu gehen. Nachdem Estetal in den ersten 45 Minuten einen höheren Vorsprung ausließ, war die Partie durch die vier Tore von Tom Künzer (61., 73.), Janko Hinrichs (64.) und Steffen Westermann (71.) in nur zehn Minuten entschieden.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das war heute nah dran am perfekten Spiel! Dabei mussten wir gleich zu Beginn einen herben Dämpfer hinnehmen: Nick Neder musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sieg widmet das Team ihm – auf diesem Weg gute Besserung! Trotz des Schrecks waren wir gut im Spiel und hätten schon früh in der ersten Hälfte das Tor machen müssen. Zum Glück kam das Führungstor dann zum richtigen Zeitpunkt. Die zweite Halbzeit war einfach klasse: tolle Spielzüge, sehenswerte Einzelaktionen und Traumtore. Ein großes Plus ist unsere Bank – wir können richtig gute Jungs bringen."