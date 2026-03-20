Trotz Underdog-Rolle: Düren will auch in Vichttal „auf Sieg spielen“ Mittelrheinliga: Abstiegskandidat Sportfreunde Düren gastiert am Sonntag bei Aufstiegsanwärter VfL Vichttal. Während mit Blick auf das Tableau alles für einen Sieg der Hausherren spricht, macht den Sportfreunden die gute Form der vergangenen Wochen Hoffnung. von Tom Kunze · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Düren wollen an die starke Leistung der Vorwochen anknüpfen. – Foto: Christian Kreuer

Wenn der VfL Vichttal am Sonntag die Sportfreunde Düren im Rahmen des 20. Spieltags der Mittelrheinliga empfängt, scheint die Ausgangslage auf dem Papier glasklar: Während die Hausherren als Tabellendritter im Aufstiegskampf mitmischen, finden sich die Gäste mit 14 eroberten Zählern auf einem Abstiegsrang wieder. Doch neben dem VfL präsentierte sich auch Düren zuletzt in Topform: Auf den 5:0-Sieg beim FC Pesch folgte der 4:3-Erfolg im Kellerkrimi gegen den FC Teutonia Weiden. Grund genug, um mit breiter Brust nach Vichttal zu fahren.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal Sportfreunde Düren SF Düren 15:30 live PUSH

Demircan: „Bleibt eine sehr schwere Aufgabe“ So sieht es auch Sportfreunde-Coach Marcel Demircan, der mit seiner Elf an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen will. Dabei würde ein ähnlicher Spielansatz wie bei der knappen 1:2-Pleite im Hinspiel durchaus gelegen kommen, wie der 37-jährige Übungsleiter hervorhebt: „Schon im Hinspiel waren wir als Aufsteiger nicht weit weg - und genauso wie Vichttal haben wir uns weiter gesteigert und viel dazugelernt“, erklärt der Erfolgstrainer, der die Sportfreunde im Sommer zur ersten Landesliga-Meisterschaft der Vereinsgeschichte führte. Mit Blick auf die Qualitäten des Gegners tritt Demircan dann aber doch ein wenig auf die Euphorie-Bremse, schließlich mischt dieser nicht ohne Grund im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg mit: „Vichttal verfügt über einen individuell sehr stark besetzten Kader und einen Trainer, der es geschafft hat, daraus eine echte Einheit zu formen. Egal, was wir uns taktisch überlegen oder über den Gegner wissen - es bleibt eine sehr schwere Aufgabe“, analysiert der Aufstiegscoach, kommt aber dennoch - hinsichtlich der prekären Tabellensituation des Aufsteigers - zu einer klaren Zielvorgabe: „Ein Punkt hilft uns nicht wirklich weiter, deshalb werden wir auf Sieg spielen.“