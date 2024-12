– Foto: Imago Images

Trotz Überzahl und früher Führung: Meppen teilt Punkte mit Lohne

Der SV Meppen hat am Freitagabend eine schmerzhafte Punkteteilung hinnehmen müssen. Trotz einer 2:0-Führung nach elf Minuten und mehr als einer Halbzeit in Überzahl reichte es gegen BW Lohne nur zu einem 2:2-Unentschieden. Die Partie im Meppener Stadion bot zwar reichlich Unterhaltung, ließ den Gastgebern jedoch am Ende wenig Grund zur Freude.

Fr., 29.11.2024, 19:30 Uhr SV Meppen SV Meppen TuS Blau-Weiß Lohne BW Lohne 2 2 Die Meppener starteten furios und übernahmen von Beginn an die Kontrolle. Schon in der vierten Minute sorgte Niclas Wessels mit einem Distanzschuss für die erste Duftmarke, ehe Luca Prasse zwei Minuten später das Außennetz traf. Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten: In der achten Minute nutzte Prasse einen kapitalen Fehler von Lohnes Torwart Deni Dedovic, spitzelte ihm den Ball vom Fuß und schob zur Führung ein.

Nur drei Minuten später legte der SVM nach: Ein Schuss von Artem Haritonov prallte unkontrolliert von Dedovic ab, und Christopher Schepp war zur Stelle, um den zweiten Treffer zu markieren. Doch die Gäste aus Lohne fanden schnell eine Antwort: Nach einem langen Ball vollendete Tönnies artistisch zum 2:1-Anschluss (16.). Die Begegnung blieb lebhaft, auch wenn klare Chancen zunächst ausblieben. In der 36. Minute sah sich Lohne dann mit einem Rückschlag konfrontiert: Kapitän Beermann kassierte nach einem technischen Fehler seine zweite Gelbe Karte und musste mit Gelb-Rot vom Platz.