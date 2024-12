Trotz Startniederlage noch Gruppenzweiter

"Wir hatten keinen guten Start in unser eigenes Turnier, da mussten wir dann schon die beiden folgenden Spiele gewinnen, um weiterzukommen", war Thomas Hofer, der Trainer des RPS-Oberligisten FV Diefflen, nicht gerade erfreut über den Auftakt-Auftritt seines Teams ins eigene Masters-Qualifikationsturniers. Gegen den Schröder-Saarlandligisten SV Elversberg II musste sich der Veranstalter mit 3:4 beugen. "Wir fangen uns kurz vor Schluss einen Konter ein, den sie zum Sieg verwandeln, der Start hätte besser verlaufen können, wir wollten das Spiel natürlich gewinnen". Gewinnen musste man dann im zweiten Spiel gegen den Stadt-Nachbarn SSV Pachten, mit dem 6:3-Sieg gelang dies auch. Doch ein Remis im letzten Spiel gegen den Kreisligisten SF Felsberg hätte unter Umständen nicht gereicht, weil Pachten im letzten Gruppenspiel auf den bis dahin zwei Mal siegreichen Zweitliga-Reserve traf. "Felsberg war nun aber nicht der Gegner, vor dem wir hätten Angst haben müssen, wir haben das souverän runtergespielt", konnte sich Hofer mit seinem Team über einen 10:0-Kantersieg freuen. Diefflen ist somit für den Finaltag qualifiziert. Die Zwischenrunde und die Endspiele werden am kommenden Donnerstag ab 16.45 Uhr ebenfalls in der Sporthalle West ausgetragen. Der FVD ist aber bereits am Montag wieder im Einsatz, beim Turnier des SV Saar 05 in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle trifft das FVD- Team zunächst um 17 Uhr auf den Landesligisten FV Bübingen, ehe dann der Bezirksligisten SV Saar 05 Jugend II (18.12 Uhr) und zum Vorrunden-Abschluss den Verbandsligisten SC "Blies" Bliesransbach (19.06 Uhr) als Gegner auf dem Platz stehen. Am Turnier nimmt mit dem SV Auersmacher noch ein zweiter RPS-Oberligist teil, das Team aus Kleinblittersdorf startet um 17.30 Uhr gegen den Landesligisten Kandil Saarbrücken und trifft danach am gleichen Abend noch auf den Schröder-Saarlandligisten SC Halberg Brebach (19.24 Uhr) und schließlich um 20.18 Uhr noch auf den Kreisligisten Saarbrücker SV. "Wir werden in Saarbrücken etwas durchwechseln, es ist das dritte Turnier in kurzer Zeit. Fabian Poß und Chris Haase werden am Montag und auch bei einer Zwischenrunden-Teilnahme am Neujahrstag in der nicht dabei sein", sagte Hofer zu seiner Personalplanungen.