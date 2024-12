Trotz Rang drei "noch Luft nach oben": SV Sötenich will durchstarten

Der SV Sötenich hat in der Hinrunde der Kreisklasse A Euskirchen überzeugt: Platz drei, sieben Siege, drei Remis und nur vier Niederlagen – eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorsaison. Für Jonah Weishaupt, Betreuer und Jugendspieler des Teams, ist das Ergebnis nicht nur Grund zur Freude, sondern auch Ansporn für eine starke Rückrunde. "Mit Platz drei sind alle in Sötenich zufrieden. Luft nach oben ist aber noch", erklärt Weishaupt und zeigt sich optimistisch für die kommenden Herausforderungen.

Deutlicher Aufwärtstrend

Der bisherige Saisonverlauf war für den SVS in vielerlei Hinsicht positiv. Unter dem neuen Trainer Markus Sabel, der im Sommer aus Hürth kam, hat sich die Mannschaft stabilisiert und beweist, dass sie das Potenzial besitzt, oben mitzuspielen. Im Vergleich zur Vorsaison spiele das Team deutlich besser, erkennt Weishaupt. "Die Mannschaft ist beflügelt und will eine gute Rückrunde spielen." Besonders auffällig ist die offensive Stärke des Teams, angetrieben von Jens Knebel. Der Angreifer erzielte in 14 Spielen acht Tore und bereitete beeindruckende 13 weitere Treffer vor.