Trotz Mini-Aufgebot: Schalding gewinnt beim Wolfhaus-Cup Ein Treffer von Patrick Drofa sichert dem Bayernliga-Tabellenführer im Finale gegen Osterhofen den Turniersieg

In der voll besetzten Markus-Stöger-Halle entwickelte sich ein spannendes Endspiel, in dem beide Teams eine Reihe von guten Möglichkeiten hatten. In der vorletzten Spielminute schlug ausgerechnet der Ex-Osterhofener Patrick Drofa zu und sorgte damit dafür, dass der Favorit am Ende das bessere Ende für sich hatte. Der Bayernliga-Primus reiste lediglich mit sechs Feldspielern in die Herzogstadt, spielte sein Pensum aber dennoch gekonnt herunter.





Im ersten Halbfinale kam es zum Derby zwischen der SpVgg Osterhofen und der SpVgg GW Deggendorf, die nicht ganz an die starke Leistung vom Dreikönigstag-Coup beim Dingolfinger SAR-Cup anknüpfen konnte. In einer zerfahrenen Begegnung nutzte Armin Mesic einen kapitalen Schnitzer im Aufbauspiel der Grün-Weißen zum entscheidenden Treffer in einer ansonsten chancenarmen Partie. Der SV Schalding-Heining zwang die gut aufgelegte SpVgg Ruhmannsfelden nach einer souveränen Leistung mit 2:0 (Christian Brückl, Walter Kirschner) nieder.





In der Gruppenphase war einzig das Ausscheiden von Landesliga-Tabellenführer TSV Seebach eine kleine Überraschung, ansonsten dominierten die Favoriten. Bei der Stern-Truppe verletzte sich Antreiber Alexander Heindl bereits im ersten Spiel schwer am Rücken und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.





Bei der Siegerehrung wurde Christian Brückl vom Sieger SV Schalding-Heining zum besten Spieler gekürt, Lukas Groll von der SpVgg GW Deggendorf wurde als bester Torhüter ausgezeichnet.