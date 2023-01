Wolf-Haus-Cup: Vier regionale Top-Teams sind gesetzt Neben Lokalmatador SpVgg Osterhofen gehen der SV Schalding-Heining, der TSV Seebach und die SpVgg GW Deggendorf an den Start

Der Wolf-Haus-Cup der SpVgg Osterhofen gehört seit etlichen Jahren zu den beliebtesten Bandenkicks weit und breit. Am Wochenende ist es erstmals nach 2020 wieder soweit und insgesamt 25 Vereine wetteifern um den Turniersieg. Mit Lokalmatador und Titelverteidiger SpVgg Osterhofen, Bayernliga-Primus SV Schalding-Heining, Landesliga-Spitzenreiter TSV Seebach und dessen Liga- und Stadtrivalen SpVgg GW Deggendorf sind vier Mannschaften für die Endrunde gesetzt, die am Sonntag ab 13 Uhr ausgetragen wird.

In den drei Vorturnieren sind in jeder Staffel sieben Mannschaften dabei, von denen die beiden jeweils Erstplatzierten die Qualifikation für das Finalturnier schaffen. Durchaus lukrativ sind die Prämien, die am Finaltag vom Hauptsponsor ausgeschüttet werden. Der Sieger erhält 800 Euro, für den Zweiten gibt es 400 Euro. Für den dritten Rang gibt es immerhin noch 200 Euro, der Vierte erhält 100 Euro.