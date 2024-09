Trotz „Gurkentor“: Der TSV Emmering gewinnt das Derby gegen Ostermünchen

In der Kreisliga Inn/Salzach kürte sich der TSV Emmering zum Derbysieger. Knapp 400 Zuschauer sehen Emmerings 3:2-Erfolg über Ostermünchen.

„Elvis, Elvis, Elvis“-Sprechchöre begleiteten die Emmeringer Jubeltraube und ihren Coach nach dem Schlusspfiff. Und natürlich: „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey.“ Die Anspannung von 90 umkämpften Minuten musste raus beim TSV Emmering, bei Spielern und knapp 400 Zuschauern. Es war schließlich kein „normales“ Kreisligaduell gegen den SV Ostermünchen gewesen. Was den Gastgebern in der Auftaktphase anzusehen war.

Nervosität hemmte die Emmeringer Aktionen, dann wurde es ein offener Schlagabtausch, bei dem Schiri Damian Gruber neunmal Gelb zückte. Ein Foul an Michael Niedermaier im Strafraum ließ er ungeahndet (12.). Als Emmering seine Linie gefunden zu haben schien, fand der Ball den Weg vorbei am unglücklich agierenden Keeper Andi Kleinguetl in Emmerings Kasten (20.).

Elfmeterszenen sorgen für Diskussionen