Trotz Geldsorgen: Freier Eintritt in Bayreuth auch gegen FC Bayern II

Zum ersten Heimspiel nach der Winterpause hofft die SpVgg Bayreuth auf eine tolle Kulisse gegen den FC Bayern II. Besonderer Anreiz für einen Besuch im Hans-Walter-Wild-Stadion: Freier Eintritt! – Foto: MichaelOttSportfotografie

Die SpVgg Bayreuth steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Trotz der Probleme ruft die "Oldschdod" auch gegen den FC Bayern München II einen Aktionsspieltag aus. Unter dem Motto "Gemeinsam zum Klassenerhalt" öffnen die Oberfranken zum ersten Heimspiel 2026 am Freitag, den 6. März (Anpfiff 19 Uhr) die Stadiontore für alle und gewähren freien Eintritt. Wie der Verein mitteilt, wird es die letzte derartige Aktion in dieser Saison sein. Wer bereits ein Ticket für das Highlight-Heimspiel gegen die Bayern-Amateure erworben hat, bekommt den Eintrittspreis vollständig rückerstattet. Wichtig: Alle Interessenten werden gebeten, sich vorab online ein Ticket zu sichern. Alle Infos dazu gibt`s auf der Homepage der SpVgg Bayreuth.

"Wir freuen uns sehr darüber, den Menschen noch einmal in dieser Saison die Möglichkeit zu geben, mit ihren Familien und Freunden kostenlos ins Stadion zu kommen. Lasst uns das Stadion füllen und die Jungs gemeinsam anfeuern – gemeinsam zum Klassenerhalt", rührt Bayreuths Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba schon mal kräftig die Werbetrommel.

Bereits zum letzten Spieltag vor der Winterpause hatte die Schwarzgelben eine ähnliche Aktion ins Leben gerufen und gewährten gegen die SpVgg Ansbach freien Eintritt. Das Ergebnis war allerdings in doppelter Hinsicht ernüchternd: Sportlich ging die "Oldschdod" mit 2:3 baden, 2.227 Zuschauer sorgten - immer vor dem Hintergrund des freien Eintritts - doch für eine eher enttäuschende Kulisse. Denn damit blieb man deutlich unter der Besuchermarke, die im Jahr zuvor erzielt worden war. Zum ersten Mal lockten die Bayreuther nämlich am 22. Oktober 2024 mit freiem Eintritt ins Hans-Walter-Wild-Stadion. Gegen die Niederbayern von der SpVgg Hankofen-Hailing strömten an jenem Herbstabend sage und schreibe 6.570 Zuschauer ins Stadion. Eine ähnliche Größenordnung gegen die Bayern wäre aus Bayreuther Sicht wünschenswert...