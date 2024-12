Trotz frühem Rückstand: Hagen/Uthlede bezwingt Rotenburg

Bei frostigen Temperaturen empfing der FC Hagen/Uthlede am Freitagabend den Rotenburger SV. Zunächst befand er sich überwiegend in der Defensive, doch nach dem Ausgleichstreffer von Doppelpacker David Subasic wendete sich das Blatt.

An der Blumenstraße ging der RSV bereits nach zwölf Minuten in Führung. Lamine Diop vollendete nach Zuspiel von Justin Kuchinke zum 0:1. Anschließend vergab der Gast mehrere hochkarätige Möglichkeiten auf das zweite Tor. Die kalte Dusche setzte es noch vor der Pause. David Subasic setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und netzte per Flachschuss ein - 1:1 (41.). Besser aus der Pause kam der FC Hagen/Uthlede. Es dauerte nicht einmal 180 Sekunden, ehe Marcel Meyer zum 2:1 traf. Zehn Zeigerumdrehungen später führte eine wunderbare Kombination zum 3:1 durch Subasic. Diesen Vorsprung verteidigten die Hausherren bis in die Nachspielzeit hinein. Dann verkürzte Sipan Sürer infolge eines Patzers des ansonsten souveränen Tom Petter Rode auf 3:2. Der Anschlusstreffer fiel aus Rotenburger Sicht jedoch zu spät.