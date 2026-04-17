Trotz Bundesliga-Verstärkung: Hankofen schlägt Augsburg & hofft wieder

Hankofens Cheftrainer war nach Spielende selbstredend erleichtert und gab zu Protokoll: "Wir haben mal wieder unter Druck geliefert, wie wir es schon oft in Hankofen gemacht haben. Von der der ersten bis zur letzten Minute war das ein sehr ordentlicher Auftritt von uns. In der ersten Halbzeit mussten wir die ein oder andere Situation überstehen und hatten vielleicht auch ein wenig Glück. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber dem Spiel klar unseren Stempel aufdrücken können. In der Summe würde ich sagen, ist das ein sehr verdienter Sieg für uns." Und mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern schob er noch nach: "Jetzt kann ich mich auch morgen auf meine Hochzeit freuen."