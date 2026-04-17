 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Trotz Bundesliga-Verstärkung: Hankofen schlägt Augsburg & hofft wieder

Freitag . 29. Spieltag: SpVgg besiegt die U23 des FCA verdient mit 2:0

von Mathias Willmerdinger · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
Daniel Ertel machte mit seinem ersten Saisontor alles klar.
Daniel Ertel machte mit seinem ersten Saisontor alles klar. – Foto: Paul Hofer

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FC Augsburg II

Die SpVgg Hankofen-Hailing lebt noch - und wie! Die "Dorfbuam" haben am Freitagabend vor 580 Zuschauern im Maierhofer Bau-Stadion die Bundesligareserve des FC Augsburg verdient mit 2:0 besiegt und dürfen wieder auf den Klassenerhalt hoffen.

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
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Abpfiff

Hankofens Coach Tobias Beck hatte vor der so wichtigen Partie gefordert, seine Mannschaft dürfte sich nicht verrückt machen lassen und zu nervös agieren. Und seine Mannschaft tat, wie ihr geheißen, trotz durchaus Ehrfurcht-einflößender Namen in der Aufstellung des Gegners. Denn bei den Augsburger stand Chrislain Matsima in der Startelf. Der 23-jährige Franzose ist eigentlich Stammspieler bei den Profis des FCA und kam in der laufenden Saison bisher 14 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Laut dem Portal "transfermarkt.de" hat Matsima aktuell einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Hankofen trat mutig auf, hatte aber kurz vor der Pause Glück bei einer eher zufälligen Chance, als Florian Hangl völlig frei die Augsburger Führung auf dem Schlappen hatte, aber mit vereinten Kräften konnte die SpVgg klären (42.). Nach dem Seitenwechsel übernahm dann die Hausherren immer mehr das Kommando und wurden in der 67. Minute mit dem Führungstreffer belohnt, als Andreas Wagner eine Kombination über Lutolli und Gayring zum 1:0 abschloss. Vom FCA kam nicht mehr wirklich viel, und fünf Minuten vor Schluss machte es Daniel Ertel besser als wenige Zeigerumdrehungen zuvor. Wagner hatte ihn auf die Reise geschickt und dieses Mal bliebt er allein vorm Kasten cool - 2:0 (85.)! Das erste Saisontor des 26-Jährigen, einen günstigeren Zeitpunkt hätte es wohl kaum gegeben. Das war dann auch die Entscheidung.

Besonders bedenklich aus Augsburger Sicht: In der zweiten Halbzeit wirkten die Feierabendfußballer aus Hankofen (überhaupt nicht despektierlich gemeint), die dreimal pro Woche abends nach der Arbeit trainieren, frischer als die Jungprofis des Bundesliganachwuchs.

Hankofens Cheftrainer war nach Spielende selbstredend erleichtert und gab zu Protokoll: "Wir haben mal wieder unter Druck geliefert, wie wir es schon oft in Hankofen gemacht haben. Von der der ersten bis zur letzten Minute war das ein sehr ordentlicher Auftritt von uns. In der ersten Halbzeit mussten wir die ein oder andere Situation überstehen und hatten vielleicht auch ein wenig Glück. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber dem Spiel klar unseren Stempel aufdrücken können. In der Summe würde ich sagen, ist das ein sehr verdienter Sieg für uns." Und mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern schob er noch nach: "Jetzt kann ich mich auch morgen auf meine Hochzeit freuen."