Triumphales Comeback von Antonio Saponaro beim FC Aschheim

Aschheim – Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben sich nach dem 0:7-Debakel im Toto-Pokal in Zamdorf mit einem 3:0 gegen den BC Attaching zurückgemeldet und feierten dabei das triumphale Comeback von Antonio Saponaro. Der Neuzugang hatte bis dato erst 70 Minuten für den FCA auf dem Platz gestanden, ehe ihn eine alte Verletzung zurückwarf. Am Freitagabend traf er nach 88 Sekunden bei seinem ersten Ballkontakt nach einem Steilpass von Vanja Vranjes zum Führungstor, köpfte später nach einem abgefälschten Schuss seines Sturmpartners Lordan Handanovic zum 2:0 ein (33.) und bereitete das 3:0 durch Handanovic vor, der die Kugel aus knapp 20 Metern ins Kreuzeck hämmerte (52.). Linksverteidiger Patrick Müller musste mit Rot runter, nachdem er beim Versuch, den Ball wegzuschlagen Attachings Franz Gamperl getroffen hatte (84.).

Gänzlich abgehakt hat Hartmann das 0:7 aber nicht. „Der Kunstrasen war in üblem Zustand, jenseits von Gut und Böse, das grenzte an Körperverletzung. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das Heimrecht tauscht, wir hätten die Einnahmen geteilt“, ärgerte er sich vor allem über die daraus resultierenden Ausfälle von Alessandro Contento (Knieverletzung, mindestens sechs Wochen Pause) und Baldwin Wilson (Bänderriss, acht Wochen Pause). Zudem fällt auch der bisher einzig im Liga-Auftaktspiel eingesetzte Neuzugang wegen eines Überbeins an der Ferse auf unbestimmte Zeit aus.

FC Aschheim – BC Attaching 3:0 (2:0). FC Aschheim: Jakob – Takiris, Do. Contento (80. Bee), Ketikidis, Müller – Hones (66. Forte), Trabelsi, Stanojevic (66. Luzzi), Vranjes (71. Stegner) – Handanovic, Saponaro (80. Willer). Tore: 1:0 Saponaro (2.), 2:0 Saponaro (33.), 3:0 Handanovic (52.). Rote Karte: Müller (84.). Schiedsrichter: Jonas Jäcker (SV Polling). Zuschauer: 100