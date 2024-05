Der FC Kosova Regensburg durfte sich drei Tage nach dem Meisterschafts-Foto auch als Pokalsieger ablichten lassen. – Foto: Florian Würthele

Triple perfekt: FC Kosova schnappt sich auch den Pokal Endspiel im Totopokal Regensburg: Die Alikaj-Crew wird in Hainsacker ihrer Favoritenrolle gegen tapfere Breitenbrunner gerecht Verlinkte Inhalte Totopokal Regensburg Breitenbrunn FC Kosova

Sie haben es wieder getan! Hallenkreismeister, Meister der Bezirksliga Süd und jetzt Triumphator des Regensburger Kreispokals – Der FC Kosova Regensburg hat das „Triple 2024“ perfekt gemacht. In der mit 460 Zuschauern gutgesäumten Waldsportanlage in Hainsacker setzte sich der designierte Landesligist am Maifeiertag mit 3:1 (1:0) gegen einen tapfer dagegenhalten Kreisligisten SV Breitenbrunn durch. „Wir haben über die 90 Minuten verdient gewonnen und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht“, fasste es der sportliche Kosova-Leiter Armando Zani nach dem Spiel treffend zusammen.

„Wir wollen uns von der besten Seite präsentieren und das Ding gewinnen“, hatte Zani im Vorfeld des Pokalendspiels anklingen lassen. Und seine Spieler taten genau das. Spielerisch und technisch waren die albanischen Akteure freilich eine Ecke besser als Breitenbrunn. Hintenraus hatte man mehr Luft als der Gegner. Aber: Der Kreisligist wehrte sich nach Kräften, machte dem Favoriten das Leben schwer.



Gerade in der ersten Halbzeit war der Tabellenführer der Kreisliga 2 gut im Spiel und setzte – wie von Trainer Christian Scheuerer gewünscht – immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. Gmelch, Meier und Co. traten konzentriert und kompakt auf. Speziell nach ruhenden Bällen strahlte der SVB Gefahr aus. „Ich denke, die Mannschaft hat es hervorragend gemacht“, fasste Scheuerer zusammen. „Der ganze Verein kann stolz auf diese Saison sein“, sprach der Breitenbrunner Übungsleiter das große Ganze an. Die schwerere Verletzung von Martin Baumer sei ein „kleiner Wermutstropfen für die letzten Saisonspiele“.









Letztlich setzte sich aber doch die Erfahrung und spielerische Klasse des FC Kosova durch bei 25 Grad Außentemperatur. Das 1:0 (25.) für den Favoriten war ein Eigentor. Nach einem Freistoß kam der Ball zu Mateo Hasa; dieser spitzelte den Ball Richtung langes Toreck und Thomas Gmelch haute ihn beim Klärungsversuch in die eigenen Maschen. Für Breitenbrunn scheiterte Markus Waffler per Kopf am glänzend parierenden Andi Xhixha (35.). Auch Kilian Kellermeier fand später bei einer Kontersituation in Xhixha seinen Meister (68.).



Dem vorentscheidenden 2:0 durch Rozart Burgaj in Minute 76 ging wie beim 1:0 ein Freistoß vorbei. Ein ruhender Ball von der rechten Seite wurde von Burgaj gegen die Laufrichtung des starken Breitenbrunner Schlussmann Jonas Brüderlein ins lange Toreck geköpft. Spannung keimte nochmal auf, als Maximilian Selch bei einer Hereingabe von Linksaußen am zweiten Pfosten keinen Bewacher hatte und zum 2:1 einnetzte (86.). Den längeren Atem behielt aber Kosova. In Unterzahl (Zeitstrafe an Mujcinovic/89.) war Erald Kolgega gegen aufgerückte Breitenbrunner plötzlich auf und davon und schob die Kugel an Brüderlein vorbei ins rechte, lange Toreck (90.+1). Drei Minuten später feierte Kosova Regensburg seinen nächsten großen Erfolg binnen drei Tagen.