Trio um SC Buschhausen zieht an Welheim im Aufstiegsrennen vorbei

Der SC Buschhausen ist Tabellenführer. – Foto: Markus Becker

Das Spitzenquartett geht weiter ein ungemein hohes Tempo im Rennen um den Bezirksliga-Aufstieg. In vorderster Front bleibt der SC Buschhausen, der auswärts beim 4:1-Sieg gegen den FC Sterkarde nichts anbrennen ließ. Das Team von Marcus Behnert bleibt damit weiter ohne Rückrunden-Niederlage.

Noch ein Stück besser ist jedoch die Form der Spvgg Sterkrade-Nord II, die gegen die DJK Arminia Klosterhardt aber auch dreimal in Führung gehen mussten, um das Ding schlussendlich sicher über die Bühne zu bringen.

Im Gleichschritt marschiert auch der 1. FC Hirschkamp. Beim BV Osterfeld ebnete auch ein früher Platzverweis von Adnan Laroshi den Weg. Für die Hirsckamper brillierte David Dojcik mit einem Dreierpack -gleichzeitig auch seinen ersten Tore für den Aufsteiger.

Unterdessen scheint der VfR 08 Oberhausen ein Stück weit einzubrechen. Auf die 1:6-Pleite gegen Glück-Auf Sterkrade aus der Vorwoche folgte nun eine 2.3-Niederlageg gegen den SV Adler Osterfeld. Die Luft scheint raus beim Team von Paul Schendzielorz, den fünften Platz haben sie dennoch mindestens für ein paar Wochen weiter sicher. Gleichzeitig ist für Osterfeld auch ein wichtiger Dreier, um sich im breiten Abstiegskampf noch besser zu positionieren.