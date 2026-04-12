Trio um SC Buschhausen zieht an Welheim im Aufstiegsrennen vorbei

Das Spitzenquartett geht weiter ein ungemein hohes Tempo im Rennen um den Bezirksliga-Aufstieg. In vorderster Front bleibt der SC Buschhausen, der auswärts beim 4:1-Sieg gegen den FC Sterkarde nichts anbrennen ließ. Das Team von Marcus Behnert bleibt damit weiter ohne Rückrunden-Niederlage.
Noch ein Stück besser ist jedoch die Form der Spvgg Sterkrade-Nord II, die gegen die DJK Arminia Klosterhardt aber auch dreimal in Führung gehen mussten, um das Ding schlussendlich sicher über die Bühne zu bringen.
Im Gleichschritt marschiert auch der 1. FC Hirschkamp. Beim BV Osterfeld ebnete auch ein früher Platzverweis von Adnan Laroshi den Weg. Für die Hirsckamper brillierte David Dojcik mit einem Dreierpack -gleichzeitig auch seinen ersten Tore für den Aufsteiger.
Unterdessen scheint der VfR 08 Oberhausen ein Stück weit einzubrechen. Auf die 1:6-Pleite gegen Glück-Auf Sterkrade aus der Vorwoche folgte nun eine 2.3-Niederlageg gegen den SV Adler Osterfeld. Die Luft scheint raus beim Team von Paul Schendzielorz, den fünften Platz haben sie dennoch mindestens für ein paar Wochen weiter sicher. Gleichzeitig ist für Osterfeld auch ein wichtiger Dreier, um sich im breiten Abstiegskampf noch besser zu positionieren.
Glück-Auf Sterkrade – SV Sarajevo Oberhausen 2:3
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann (81. Fabrice Terjung), Ardit Jashari, Patrick Martin Camposeo, Benjamin Rüddel, Peter Kocar, Nevio Flore (57. Jorden Kleinallermann), Danny Finn Hoffmann, Nico Gabriele, Nat-Lemuel Aboagye, Kevin Zülsdorf (46. Marvin Augenstein) - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura - Co-Trainer: Marvin Buhlmann
SV Sarajevo Oberhausen: Aid Turajlic, Bahrudin Sahinovic, Kenan Mujezinovic, Dzejlan Sehovic, Samir Dzafic (91. Dario Simic), Anel Mlinarevic (62. Temin Pinjic), Enes Aksalic, Benjamin Musiolik, Alen Arnautovic, Ferid Dzanan, Demir Mustic - Trainer: Emir Kandzic
Tore: 0:1 Anel Mlinarevic (11.), 1:1 Ardit Jashari (27.), 1:2 Alen Arnautovic (41. Foulelfmeter), 1:3 Enes Aksalic (62.), 2:3 Danny Finn Hoffmann (81.)
VfR 08 Oberhausen II – Blau-Weiß Fuhlenbrock 0:1
VfR 08 Oberhausen II: Kevin Schiernbeck, Marcel Finger, Joshua Schacht, Hendrik Ney, Dominik Klyszcz, Justin Woithe (76. Harun Bartal), Andre Finger, Samed Ocak, Florian Rutzmoser, Irfet Alicajic (65. Manuel Knobloch), Anel Omerinovic (65. Sascha Knobloch) - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, Louis Becker (80. Noah Rosrodowski), David Overfeld, Felix Mühlberg, Halil Memisoglu, Nico Große-Beck, Lukas Espenhahn, Justin Straßek, Fabian Böhnke, Philip Kaczmar (46. Lukas Wischermann), Joel Zander (68. Niko Politis) - Trainer: Adrian Reiß
Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Nico Große-Beck (32.)
VfR 08 Oberhausen – SV Adler Osterfeld 2:3
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan (52. Lukas Ambrosat) (86. Christian Geber), Mathias Henkemeyer, Lars Bruckwilder, Sebastian Stollen, Leonhard Weikam (71. Paul Schendzielorz), Mirco Baumgarten, Eray Aslan, Julian Birkholz, Nick Blanke, Tim Blanke - Trainer: Paul Schendzielorz
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam (87. Yasin Meziroglu), Emmanuel Nwabuego, Serdar Dogan, Abdul Basit Adibyar, Philipp Herrmann, Abdelaziz Boukdir, Okan Demircan, Tobias Hauner, Gentrit Bajraj (78. Adetola Olaseni Adegun) - spielender Co-Trainer: Manuel Werner - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos
Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nick Blanke (5.), 2:0 Sebastian Stollen (23.), 2:1 Tobias Hauner (47. Handelfmeter), 2:2 Erdem Saglam (49.), 2:3 Manuel Werner (87.)
BV Osterfeld 1919 – 1. FC Hirschkamp 1:6
BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Ensar Bicak (40. Ayhan Akdogan), Xavier Meller, Enes Can, Timo Mrozek (80. Muhammed Mustafa Saglam), Abdullah Baydar (62. Soner Karakoc), Sien Greven, Nico Ljubic (68. Klaudiusz Nowak), Selahattin Güner (68. Ferit Cifdalöz), Dustin Masek, Harun Al - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel (71. Drilon Ameti), Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz (58. Malik Amine), Mehmet Kalayci (76. Okan Aslantin), Mehmet Kafli (72. Issa Semmo), Mirac Bayram (63. Galed Mohamad), Sertan Erdogan, Jan Schmidt, David Fojcik - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 David Fojcik (16.), 0:2 David Fojcik (54.), 0:3 David Fojcik (55.), 0:4 Galed Mohamad (70.), 0:5 Mehmet Kalayci (76.), 0:6 Jan Schmidt (83.), 1:6 Sien Greven (85.)
Rot: Adnan Laroshi (24./BV Osterfeld 1919/Notbremse)
TB Oberhausen 1889 – TSV Safakspor Oberhausen 3:1
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Prince Pieritz, Dustin Wagner (46. Fabio Mülling), Sebastian Maier, Abd-Manaf Tchazodi, Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Fabian-Maurice Kammhöfer (85. Felix Pietsch), Orhan Bozcali (58. Justin Andre Partenheimer), Dustin Peitsch, Jan Lenzen (69. Patrick Schütz) - Trainer: Daniel Coers
TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Yusuf Arslanbas, Talha Yamakli, Mert Özsoy, Emre Erdogan (46. Till Heilmann), Ibrahim Akkaya (64. Mehmethan Celik), Eray Erol (46. Mehmet Can Ekelik), Fatih Köktürk (46. Semih Akdogan), Dogukan Kara (46. Cihad Saral) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 94
Tore: 1:0 Fabian-Maurice Kammhöfer (3.), 1:1 Emre Gülsen (7.), 2:1 Prince Pieritz (41.), 3:1 Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (60.)
FC Sterkrade 72 – SC Buschhausen 1912 1:4
FC Sterkrade 72: Mick Kaminski, Maxime-Aurele Finke, Keanu Kranz, Marcel Bambic (46. Lennart Salamon), Dennis Stus (74. Malte Fuhrmann), Samet Can Kuruoglu, Ali Riza Dogan, Baran Yilmaz Günes, Christopher Lange, Louay Caraly (27. Niklas Jansen), Islam Kaloshi - Trainer: Reiner Wichert
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Andre Busch, Paul Okon, Nico Lambertz, Kevin Enrico Wilkes, Amet Zeki (69. David Pop), Artur Veselov, Nico Goronzy (84. Martin Tadic), Kalle Okon (26. Kevin Menke), Pascal Wickert (69. Mohamad Ghazaly), Joshua Tettesen Agougno (60. Sadik Sahan) - Trainer: Marcus Behnert
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Amet Zeki (29.), 0:2 Artur Veselov (42. Foulelfmeter), 0:3 David Pop (79.), 0:4 David Pop (81.), 1:4 Islam Kaloshi (83.)
FC Welheim II – SC Buschhausen 1912 II 4:1
FC Welheim II: Burak Candir, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas (71. Onur Duman), Halet Delen (75. Emre Can Önal), Cüneyt Kilic, Merdan Senyüz (55. Aldin Kaltak), Kaan Semiz, Muhammed Gören (46. Emrah Semiz), Oktay Cin - Trainer: Mevlüt Ata
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Lucas Jahnke, Cedric Meyer, Florian Schwulst, Christian Schäumer, Ahmed Semmo, Lukas Schmidt, Dierk Brosowski (75. Carsten Scholz), Silvano Lange (81. Joel Pohl), Kenan Al-Jawabreh, Patrick Mohr - Co-Trainer: Joel Pohl - Trainer: Carsten Scholz
Schiedsrichter: Zito-Pembele Nsango - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Merdan Senyüz (5.), 1:1 Lukas Schmidt (39.), 2:1 Aldin Kaltak (56.), 3:1 Emrah Semiz (67.), 4:1 Aldin Kaltak (71.)
Gelb-Rot: Patrick Mohr (58./SC Buschhausen 1912 II/)
Spvgg Sterkrade-Nord II – DJK Arminia Klosterhardt II 5:2
Spvgg Sterkrade-Nord II: Jan Philipp Fuhrmann, Mathias Georg, Luis Mattern (88. Melvin Stelzer), Kevin Hozjan (88. Daniel Markin), Kevin Marzotko, Jona Rams, Jonas Kisters, Elias Aaron Peukert (60. Kevin Korting), Sven Konarski (88. Max Meyer), Dustin Weber (74. Niclas Neumann), Tom Mattern - Co-Trainer: Manfred Wester - Trainer: Dustin Vogt
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Kevin Ritter, Marc Gronek, Marius Broß, Yannick Wykrota, Jeremy Wehres (46. Dennis Brinkmann), Vahdet Türkmen, Johnathan Rey Sauceda, Eliezer Mazala (62. Simon Steinberg), Finn Arold, Nico Wycislok - Trainer: Andreas Bovenz
Schiedsrichter: Niklas Menrath - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Luis Mattern (6.), 1:1 Johnathan Rey Sauceda (21.), 2:1 Jona Rams (35.), 2:2 Finn Arold (50.), 3:2 Tom Mattern (51. Foulelfmeter), 4:2 Tom Mattern (57.), 5:2 Kevin Korting (82.)
28. Spieltag
19.04.26 SC Buschhausen 1912 II - Spvgg Sterkrade-Nord II
19.04.26 DJK Arminia Klosterhardt II - VfR 08 Oberhausen II
19.04.26 1. FC Hirschkamp - TB Oberhausen 1889
19.04.26 SV Adler Osterfeld - SV Sarajevo Oberhausen
19.04.26 SC Buschhausen 1912 - FC Welheim II
19.04.26 Glück-Auf Sterkrade - FC Welheim
19.04.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - VfR 08 Oberhausen
29.04.26 TSV Safakspor Oberhausen - FC Sterkrade 72
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