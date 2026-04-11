Trio im Keller holt wichtige Punkte, Spitzenreiter marschiert weiter

– Foto: Saskia Döhmann

Während der VfB Ottersleben seinen Marsch in Richtung Meisterschaft am 22. Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord fortgesetzt hat, konnte ein Trio aus dem Keller wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes.

Elf Heimspiele, zehn Siege, eine Niederlage - mit dieser Bilanz hatte der Oscherslebener SC bis zum 22. Spieltag die Heimtabelle der LOTTO-Landesliga Nord angeführt. Am Freitagabend gab es dann jedoch das erste Remis zu Hause: Vom SV Fortuna Magdeburg II trennte sich der OSC mit einem 1:1-Unentschieden. Jakob Zillmann brachte die Gäste zunächst in Front (16.,), Floralb Daxha glich für die Hausherren aus (43.). In der Heimtabelle wurde die Elf von Tobias Friebertshäuser nach dem Unentschieden überholt.

Mit Heimsiegen über den Oscherslebener SC (3:1) und im Derby gegen den SV Preußen Schönhausen (3:0) hat der FSV Saxonia Tangermünde am Oster-Wochenende an Schwung aufgenommen. Am Freitagabend aber wurden die Saxonen vom SV 09 Staßfurt wieder gestoppt. Robert Lampe (15.) und Victor-Ramon Roldán-Arias (75.) trafen für die Staßfurter, die nun punktgleich mit dem Oscherslebener SC die Heimtabelle der Nord-Staffel anführen.

Nach dem kürzlichen 4:0-Erfolg über Preußen Schönhausen hat der SSV 80 Gardelegen auch den zweiten Teil der Altmark-Wochen erfolgreich bestritten. Nach der frühen Gästeführung durch Maximilian Rieger (10.) - sein bereits 22. Saisontor - drehten Malte Schönfeld (31.) und David Scheinert (51.) die Partie.

Mit einem starken Comeback hat der SV 08 Baalberge am Sonnabend drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib eingefahren. Carlos Daniel Sousa e Silva (10.) und Hugo Camargo Lacerda de Souza (16.) hatten die Gastgeber des FSV Grün-Weiß Ilsenburg bereits mit 2:0 in Führung gebracht, doch ein Platzverweis gegen Raoul Fricke (30./Notbremse) ließ die Partie kippen. In Überzahl schossen Mika Boeck (52.), Erik Gadkowsky (53.) und erneut Boeck (86.) die Baalberger noch zum 3:2-Auswärtssieg.

Mit dem Sechs-Punkte-Ostern hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark immens wichtige Zähler für den Klassenerhalt eingefahren. Am Sonnabend hat der Landesliga-Dino direkt nachgelegt: Im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Irxleben landeten die Bismarker einen 2:1-Erfolg. Gefeierter Mann war Bohdan Varenyk, der fünf Minuten vor dem Ende einen Elfmeter zum möglichen Ausgleich vereitelte. Alexander Mayer (29.) und Christopher Schreiber (76.) trafen für die Hausherren, Lukas Schwenke glich für die Gäste vom SVI zwischenzeitlich aus (51.).

Mit sechs Siegen ist der VfB Ottersleben fulminant ins neue Jahr gestartet und hat seinen Anspruch der Verbandsliga-Rückkehr eindrucksvoll bewiesen. Ein wenig im Schatten des Stadtrivalen hat aber auch der SV Arminia einen starken Auftakt hingelegt. Mit zehn Punkten aus fünf Partien stehen die Buckauer in der Rückrundentabelle auf Rang drei. Können sie auch die Tormaschine des Spitzenreiters ausbremsen? Die Antwort gibt es am Sonnabend im exklusiven und kostenlosen Livestream der Volksstimme.

Beeindruckend ist auch die Serie des Ummendorfer SV: Neun seiner letzten zehn Landesliga-Auftritte hat der USV gewonnen. Ganz anders erging es dem kommenden Gegner: Nur eines der letzten zwölf Spiele konnte der SV Stahl Thale für sich entscheiden. In der Tabelle rutschte die Stahl-Elf damit auf einen Abstiegsplatz ab. Setzen sich die ungleichen Serien am Samstag fort?