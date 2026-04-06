 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Big Points im Abstiegskampf: Bismark krönt die Sechs-Punkte-Ostern

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen am Osterwochenende

von Kevin Gehring · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Möller

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark war der große Gewinner des verlängerten Wochenendes in der LOTTO-Landesliga Nord. Mit einem Sechs-Punkte-Ostern sammelte der Landesliga-Dino wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Doch noch ein Team holte zwei Dreier zum Osterfest.

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Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
5
4
Abpfiff

Zum Start ins lange Oster-Wochenende haben sich der Ummendorfer SV und Union Schönebeck am Gründonnerstag einen offensiven Schlagabtausch geliefert. In einem Spektakel setzten sich die Hausherren - angeführt von Viererpacker Florian Köhler - am Ende mit 5:4 durch.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
2
2
Abpfiff

Vier Tore, drei davon per Strafstoß: Im Duell zwischen dem Osterburger FC und dem SV 09 Staßfurt wurde am Donnerstagabend vor allem aus elf Metern getroffen. Marius Melms erzielte beide Treffer der Hausherren - einen davon vom Punkt, Robert Lampe verwandelte beide Strafstöße für die Gäste.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
3
1

220 Zuschauer sorgten am Gründonnerstag für eine stattliche Landesliga-Kulisse beim Duell zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem Oscherslebener SC. Am Ende behielt der Rote Adler mit 3:1 die Oberhand. Der OSC rutschte zu Ostern auf Tabellenplatz fünf ab.

Sa., 04.04.2026, 14:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
1
6
Abpfiff

Nach dem Landespokal-Halbfinale gegen den VfB Germania Halberstadt (1:5) ist der SSV 80 Gardelegen am Sonnabend in den Landesliga-Alltag zurückgekehrt - mit einem klaren Sieg. Beim Schlusslicht SV Irxleben landeten die Westaltmärker einen deutlichen 6:1-Erfolg und eroberten den zwischenzeitlich abgegebenen zweiten Tabellenplatz zurück.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
8
0

Mit zuvor bereits zehn Landesliga-Dreiern in Folge liegt der VfB Ottersleben an der Spitze der Nord-Staffel aktuell klar auf Verbandsliga-Kurs. Diesen hat der Spitzenreiter am Samstag mit einem Kantersieg fortgesetzt. Gegen den SV Stahl Thale landete der Tabellenführer ein 8:0-Schützenfest. Beim inzwischen elften Sieg in Serie traf Toptorjäger Anton Fink (27 Treffer) erneut dreifach.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
1
0
Abpfiff

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SV Fortuna Magdeburg II am Sonnabend einen wichtigen Heimsieg auf dem Weg zum Klassenerhalt eingefahren. Karl Postrach traf in der 82. Minute zum 1:0-Erfolg über den SV 08 Baalberge. Bei diesem blieb es, weil Max Labbert in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für die Gäste vergab.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
1
2

Abstiegskampf pur hieß es am Samstag beim Kellerkracher zwischen dem SV Preußen Schönhausen und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark. Diesen hat der Landesliga-Dino aus Bismark nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 gewonnen. Timon Motejat und Philipp Grempler drehten die Partie nach dem Preussen-Führungstreffer durch Matthias Müller.

Sa., 04.04.2026, 15:15 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
2
2
Abpfiff

Mit 19 Punkten daheim hat der SV Arminia Magdeburg den Grundstein für den möglichen Klassenerhalt gelegt. In der Ferne dagegen gelang auch im zehnten Anlauf nicht der erste Sieg der laufenden Spielzeit. Mit einem 2:2-Unentschieden endete am Sonnabend das Gastspiel beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
3
0
Abpfiff

Nach dem Auswärtssieg am Sonnabend in Schönhausen (2:1) hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark das Osterfest am Montag gekrönt. Im nächsten Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Stahl Thale gelang dem Landesliga-Dino ein 3:0-Heimerfolg. Die Abstiegszone ließen die Bismarker somit vorerst fünf Punkte hinter sich, dagegen steht Stahl Thale nach zwei Niederlagen zu Ostern unter dem Strich.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
3
0

Eine große Kulisse war garantiert - und ist es auch geworden. Mehr als 600 Zuschauer besuchten am Ostermontag das Landesliga-Duell zwischen den FSV Saxonia Tangermünde und dem SV Preußen Schönhausen. Die Überraschung blieb im Elbe-Derby aus: Die Saxonen gewannen das Heimspiel gegen den weiterhin Tabellenvorletzten aus Schönhausen mit 3:0.

Heute, 14:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
4
2
Abpfiff

Nach dem Spektakel von Ummendorf und dem Elfmeter-Showdown von Osterburg am Gründonnertag waren beide am Montag im direkten Duell noch einmal im Einsatz. Angeführt von Dreierpacker Jonas Heinmann gewannen die Ummendorfer das Heimspiel mit 4:2 und stehen damit nun auf Rang vier der LOTTO-Landesliga Nord.