Big Points im Abstiegskampf: Bismark krönt die Sechs-Punkte-Ostern Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen am Osterwochenende von Kevin Gehring · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Möller

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark war der große Gewinner des verlängerten Wochenendes in der LOTTO-Landesliga Nord. Mit einem Sechs-Punkte-Ostern sammelte der Landesliga-Dino wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Doch noch ein Team holte zwei Dreier zum Osterfest.

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Zum Start ins lange Oster-Wochenende haben sich der Ummendorfer SV und Union Schönebeck am Gründonnerstag einen offensiven Schlagabtausch geliefert. In einem Spektakel setzten sich die Hausherren - angeführt von Viererpacker Florian Köhler - am Ende mit 5:4 durch.

Vier Tore, drei davon per Strafstoß: Im Duell zwischen dem Osterburger FC und dem SV 09 Staßfurt wurde am Donnerstagabend vor allem aus elf Metern getroffen. Marius Melms erzielte beide Treffer der Hausherren - einen davon vom Punkt, Robert Lampe verwandelte beide Strafstöße für die Gäste.

220 Zuschauer sorgten am Gründonnerstag für eine stattliche Landesliga-Kulisse beim Duell zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem Oscherslebener SC. Am Ende behielt der Rote Adler mit 3:1 die Oberhand. Der OSC rutschte zu Ostern auf Tabellenplatz fünf ab.

Nach dem Landespokal-Halbfinale gegen den VfB Germania Halberstadt (1:5) ist der SSV 80 Gardelegen am Sonnabend in den Landesliga-Alltag zurückgekehrt - mit einem klaren Sieg. Beim Schlusslicht SV Irxleben landeten die Westaltmärker einen deutlichen 6:1-Erfolg und eroberten den zwischenzeitlich abgegebenen zweiten Tabellenplatz zurück.

Mit zuvor bereits zehn Landesliga-Dreiern in Folge liegt der VfB Ottersleben an der Spitze der Nord-Staffel aktuell klar auf Verbandsliga-Kurs. Diesen hat der Spitzenreiter am Samstag mit einem Kantersieg fortgesetzt. Gegen den SV Stahl Thale landete der Tabellenführer ein 8:0-Schützenfest. Beim inzwischen elften Sieg in Serie traf Toptorjäger Anton Fink (27 Treffer) erneut dreifach.

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SV Fortuna Magdeburg II am Sonnabend einen wichtigen Heimsieg auf dem Weg zum Klassenerhalt eingefahren. Karl Postrach traf in der 82. Minute zum 1:0-Erfolg über den SV 08 Baalberge. Bei diesem blieb es, weil Max Labbert in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für die Gäste vergab.

Abstiegskampf pur hieß es am Samstag beim Kellerkracher zwischen dem SV Preußen Schönhausen und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark. Diesen hat der Landesliga-Dino aus Bismark nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 gewonnen. Timon Motejat und Philipp Grempler drehten die Partie nach dem Preussen-Führungstreffer durch Matthias Müller.

Mit 19 Punkten daheim hat der SV Arminia Magdeburg den Grundstein für den möglichen Klassenerhalt gelegt. In der Ferne dagegen gelang auch im zehnten Anlauf nicht der erste Sieg der laufenden Spielzeit. Mit einem 2:2-Unentschieden endete am Sonnabend das Gastspiel beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

Nach dem Auswärtssieg am Sonnabend in Schönhausen (2:1) hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark das Osterfest am Montag gekrönt. Im nächsten Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Stahl Thale gelang dem Landesliga-Dino ein 3:0-Heimerfolg. Die Abstiegszone ließen die Bismarker somit vorerst fünf Punkte hinter sich, dagegen steht Stahl Thale nach zwei Niederlagen zu Ostern unter dem Strich.