Transferticker: Viele Transfers in den Bezirksligen der Region

Der 21-jährige Armend bringt frischen Wind ins Mittelfeld des FC Marbach. Mit Erfahrungen bei Kickers Offenbach, SGV Freiberg und VfB Neckarrems Fußball ist er gut gerüstet für die Herausforderungen in der Bezirksliga. Armend, dessen Lieblingsspieler Thiago Alcántara ist und der den FC Barcelona als Lieblingsverein hat, verfolgt ehrgeizige Ziele: "Ich möchte mit dem FC Marbach den Aufstieg schaffen." Sein Vorbild ist sein Vater, der ihm den Weg im Fußball zeigte.

Belmin Ajdari - Junge Abwehrhoffnung

Der 19-jährige Belmin wird die Verteidigung des FC Marbach verstärken. Zuvor spielte er bei der SpVgg Feuerbach, MTV Stuttgart und FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Mit Cristiano Ronaldo als Lieblingsspieler und Marcelo als Vorbild bringt er eine Vorliebe für defensiven Einsatz und Offensivdrang mit. Belmins Lieblingsvereine sind der VfB Stuttgart und Real Madrid. "Ich möchte mich gut weiterentwickeln und frühzeitig den Klassenerhalt sichern," sagt Belmin zu seinen Zielen beim FC Marbach.

Daniel Divkovic - Erfahrene Defensive

Daniel, 26 Jahre alt, komplettiert die Defensive des FC Marbach. Mit früheren Stationen bei Sloboda Tuzla, TV Pflugfelden und Croatia Bietigheim bringt er reichlich Erfahrung mit. Seine Lieblingsvereine sind Dinamo Zagreb und der HSV. "Ich will viele Siege für diesen Traditionsverein einfahren und neue Menschen kennenlernen," so Daniel über seine Ambitionen beim FC Marbach.

---

News 2: FC Wangen II verstärkt sich

Der FC Wangen II freut sich, einen neuen Zugang für die kommende Saison in der Kreisliga A3 bekannt zu geben.

Atakan Sari - Junges Talent für den FC Wangen II

Der 18-jährige Atakan Sari wechselt vom TSV Wangen zum FC Wangen II. Atakan hat bereits in der Jugend des FC Wangen gespielt und kehrt nun zurück, um das Team in der Kreisliga A3 zu unterstützen. Der junge Spieler bringt frische Energie und Talent mit, die dem Team sicherlich zugutekommen werden.

Der FC Wangen II setzt mit dieser Verpflichtung auf die Förderung junger Talente und die Stärkung des Teams durch Spieler, die bereits mit dem Verein vertraut sind. Atakan Sari ist ein vielversprechender Spieler, der sicherlich eine wertvolle Ergänzung für die Mannschaft sein wird.

---

News 3: Kapitän wechselt an die Trainerbank

Mit einem neuen und motivierten Trainerteam geht der 1. Göppinger SV II in die kommende Saison der Kreisliga A.

Cheftrainer Philipp Kretschmer: Mit Leidenschaft und Erfahrung zum Erfolg

Der 29-jährige Philipp Kretschmer, bekannt als "Kretsche", übernimmt in der Saison 2024/25 die Rolle des Cheftrainers. Kretschmer ist seit 2018 beim GSV und hat in den letzten Jahren als Co-Trainer wertvolle Erfahrungen gesammelt. Als ehemaliger Torwart kennt er das Spiel aus einer besonderen Perspektive und bringt diese Expertise nun in seine Trainerkarriere ein.

Seine Ziele sind klar gesteckt: "Die Meisterschaft soll es am Ende sein," so Kretschmer. Er ist stolz darauf, diese menschlich und sportlich großartige Mannschaft trainieren zu dürfen und freut sich auf die bevorstehende Saison.

Alkan Kesebli: Vom Kapitän zum Co-Trainer

Ein weiteres Mitglied des Trainerteams ist Alkan Kesebli, der bisherige Kapitän der Mannschaft. Kesebli wechselt von der Spielfeldmitte auf die Trainerbank und vervollständigt das Trainerteam in der Saison 2024/25. Auch für ihn gibt es nur ein Ziel: den Aufstieg.

Kesebli bringt seine ruhige und gleichzeitig offene Art in die neue Rolle ein und wird damit ein großer Gewinn für die Mannschaft sein. Er ist bereit, seine Stärken als Trainer unter Beweis zu stellen und das Team gemeinsam mit Kretschmer zu führen.

---

News 4: Verstärkung für die Verbandsliga-Reserve

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II freuen sich, ein weiteres neues Gesicht in ihrer Mannschaft begrüßen zu dürfen.

Neuzugang: Julian Seidel

Die SfD-Familie heißt Julian Seidel herzlich willkommen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom SV DJK Nordhausen-Zipplingen zu den Sportfreunden Dorfmerkingen II.

Julian Seidel bringt frischen Wind und neue Energie ins Team und ist bereit, sich in der Bezirksliga zu beweisen. Mit seiner Verpflichtung hoffen die Sportfreunde auf eine noch stabilere und dynamischere Mittelfeldreihe.

---

News 5: Neuer Keeper beim Bezirksligisten

Der TASV Hessigheim freut sich über die Rückkehr eines bekannten Gesichts in das Torhüterteam.

Neuzugang: Giuseppe Vitrano

Ein weiterer Rückkehrer verstärkt den TASV: Giuseppe Vitrano kehrt zurück und wird das Torspielerteam der Aktiven verstärken.

Giuseppe, liebevoll "Pepe" genannt, stammt aus der Jugend des TASV Hessigheim und hat bereits für beide Herrenteams des Vereins gespielt. Er setzt eine Familientradition fort, denn auch sein Vater Carmelo stand einst im Tor des TASV. Seit 2017 spielte der 33-Jährige für die neu gegründete Mannschaft des Club L’Italiano Großbottwar.