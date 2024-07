Transfers & Ziele Kreisklasse West: Dießfurt „self-made-Topfavorit“

Die mit Abstand größte Personalfluktuation hat Aufsteiger SpVgg Trabitz hinter sich. Neun zum Teil nahmhaften Neuzugängen stehen insgesamt zehn Abgänge gegenüber. Und auch bei der Kreisligareserve des SV 08 Auerbach hat sich während der Sommerpause einiges getan, haben die Mannschaft von Neu-Trainer Patrick Schmidt doch vier Spieler verlassen, während die Verantwortlichen allerdings im Gegenzug neun neue Akteure präsentierten.



Das krasse Gegenteil hierzu findet man beim letztjährigen Tabellenvierten SV Immenreuth vor, der wohl mit einem neuen Trainer (Matthias Müller), jedoch mit einem komplett unveränderten Kader in die neue Saison geht. Weder Neuzugänge, noch Abgänge wurden beim SVI gemeldet. Wenig im personellen Bereich tat sich auch beim VfB Mantel (kein Zugang/zwei Abgänge) und beim SV Riglasreuth (zwei Zugänge/kein Abgang).



Bei der Besetzung der Trainerposition vertrauen nur noch fünf Mannschaften im Starterfeld der Kreisklasse West auch in der bis Mai 2025 dauernden Spielzeit ihrem Coach, der in der letzten Saison auf der Kommandobrücke stand. Rainer Wegmann (53) vom SV Riglasreuth wandelt dabei auf den Spuren eines Christian Streich beim SC Freiburg, denn er leitet die Geschicke bei seinem Verein ohne Unterbrechung schon seit der Saison 2016/17, er geht also in seine neunte Spielzeit beim SVR. Immerhin neun Teams haben neue Hoffnungsträger an der Außenlinie bzw. als Spielertrainer verpflichtet. Bemerkenswert die Geschehnisse beim SVSW Kemnath, dessen bisheriger Coach Marc Hemminger in diesen Tagen – also kurz vor Saisonbeginn – überraschend sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte. Positiv für die Schwarz-Weißen ist, dass mit Tobias Gradl – er fungierte in den letzten Jahren als spielender Co-Trainer – ein Mann aus den eigenen Reihen das Training ab sofort und nun hauptverantwortlich übernehmen konnte.



Was die Formulierung des Saisonziels betrifft, verhält man sich wie schon im letzten Jahr eher vorsichtig. Mit zwei Ausnahmen: Der FC Dießfurt peilt ohne Wenn und Aber den direkten Wiederaufstieg an, formuliert das Saisonziel mit „Platz 1 bis 3“ und macht sich damit zum selbsternannten Topfavoriten. Nur der SVSW Kemnath hegt ebenfalls Ambitionen auf einen vorderen Rang, möchte er doch in der Endabrechnung im oberen Tabellendrittel landen. Wesentlich kleinere Brötchen backen wollen insgesamt sechs Vertreter des vierzehnköpfigen Starterfelds, für die die Sicherung des Klassenerhalts das erklärte Saisonziel ist. Überraschend ohne Zweifel, dass auch der letztjährige Vizemeister SG DJK Seugast/Schlicht II nicht – wie vielleicht erwartet – erneut oben angreifen will, sondern ebenfalls nur dem Erhalt der Liga oberste Priorität verleiht.





Im Überblick die Zu- und Abgänge in der Kreisklasse West:



SV 08 Auerbach II

Zugänge: Marcel Seitz (SV Lauterhofen), Patrick Schmidt (SpVgg Diepersdorf), Yannick Hausner (SC Eschenbach), Florian Wiensneth (FC Troschenreuth), Mohamad Walipur (SV Lindnhardt), Toni Kantwerk (SC GA Auerbach), Stefan Koch (SC Eschenbach), Elias Himmelhuber, Yannick Schreier (beide eigene Jugend)

Abgänge: Jonas Freiberger, Matthias Förster, André Zitzmann, Mario Zitzmann (U23 SpVgg Bayreuth)

Trainer: Patrick Schmidt (Spielertrainer, neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





FC Dießfurt

Zugänge: Antonio Esposito (FC Luhe-Markt), Wolfgang Plössner (TSV Pressath), Marek Ruda, Ondrej Struzka (beide DJK Utzenhofen), Felix Götz, Marvin Gmyrek (beide eigene Jugend)

Abgänge: Toni Beierl (SC Luhe-Wildenau), Jan Sebec (SG Seugast), Manuel Stemmer (SpVgg Trabitz), Kyklhorn Matej (SV Schmidmühlen)

Trainer: Martin Ruda (seit November 2023) - Saisonziel: Platz 1 bis 3





DJK Ebnath

Zugänge: Tom Reuther (SV Holenbrunn), Markus Pscherer (TSV Mehlmeisel)

Abgänge: David Jordan (SVSW Kemnath), Andi Mai (SV Poppenreuth II), Daniel Turkubayer (VfB Arzberg)

Trainer: Johannes Reiß (neu) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





FC Freihung

Zugänge: Leon Lautenbach (TuS Schnaittenbach), Leon Demleitner, Ivan Saratlija, Jan Häusler (alle JFG Obere Vils)

Abgänge: Viktor Schuppe (SV Hahnbach AH) Patrick Walzel (Pause) Dominik Spies (Karriereende)

Trainer: Dominik Dontschenko (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Immenreuth

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Trainer: Matthias Müller (neu) - Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz





SVSW Kemnath

Zugänge: Lukas Baier, Christian Landgraf, Lukas Roßner (alle eigene Jugend) Baris Bozkurt, Remzy Bozkurt (beide SpVgg Trabitz), Jordan David (DJK Ebnath), Arbios Tocani (SV Grafenwöhr), Arjanit Tocani (SV Grafenwöhr)

Abgänge: George Lucaci (SpVgg Trabitz), Jakob Prieschenk (SV Waldeck)

Trainer: Tobias Gradl (neu) - Saisonziel: Oberes Tabellendrittel





VfB Mantel

Zugänge: keine

Abgänge: Stephan Harrer (TSG Weiherhammer), Henning Behrend (TuS Schnaittenbach)

Trainer: Michael Nordgauer (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Neusorg

Zugänge: Alexander Schmucker, David Krapf, Linus Haider, Nico Pöllath, Niklas Burger, Paul Schneider (alle eigene Jugend)

Abgänge: Nico Buchka (SV Waldeck), Johannes Wolf (SV Leutendorf)

Trainer: Patrick Müller (neu) - Saisonziel: Schönen und erfolgreichen Fußball spielen, Spaß haben und Jugendspieler integrieren





SV Riglasreuth

Zugänge: Gabriel Kastner (SV Poppenreuth), Fabian Künzel (ATV Höchstädt)

Abgänge: keine

Trainer: Rainer Wegmann (seit 2016) - Saisonziel: Klassenerhalt





TSV Pressath

Zugänge: Matthias Braun (FC Kaltenbrunn), Michael Pfleger (FC Tremmersdorf), Elias Cohen (USA)

Abgänge: Daniel Schmeizl (SV Grafenwöhr), Wolfgang Plößner (FC Dießfurt), Romario Markovic (SC Schwarzenbach)

Trainer: Markus Berft (seit Juni 2023) - Saisonziel: Klassenerhalt





SC Schwarzenbach

Zugänge: Romario Markovic (TSV Pressath), Florian Träger (SV Etzenricht), Justus Weber (SV Grafenwöhr Junioren), Luca Schumacher (SV Parkstein Junioren)

Abgänge: Ermin Delic (DJK Irchenrieth), Dominik Klein (FC Luhe-Markt), Stefan Götz, Martin Baumann, Jonas Prüschenk (alle Karriereende)

Trainer: Christian Malek (seit Juni 2024) - Saisonziel: Mittelfeldplatz





SG DJK Seugast/Schlicht II

Zugänge: Christian Bauer (FC Freihung), Alexander Oheim (SV Grafenwöhr), Jan Sebek (FC Dießfurt), Stuart Niedermayer (SpVgg Trabitz)

Abgänge: Matthias Brinster (FC Amberg) Samuel Schmidt (1. FC Schlicht)

Trainer: Oliver Kreuzer (seit Juni 2023) - Saisonziel: Klassenerhalt





SpVgg Trabitz

Zugänge: Maximilian Dippl, Johannes Renner, Andre Wächter (alle SV Grafenwöhr), Samuel Hauer (TSV Pressath), Francisco Rivera (Concordia Hütten), Manuel Stemmer (FC Dießfurt), Vaclav Neudert (Tschechien), Patrick Hutzler (FC Tremmersdorf), Jonathan Bock (eigene Jugend)

Abgänge: Baris Bozkurt, Remzy Bozkurt (beide SVSW Kemnath) Christoph Schedl (SC Eschenbach), Ottey Shaday (zurück in die USA), Lazo Jose (SpVgg Windischeschenbach), Stuart Niedermayer (SG DJK Seugast), Namphy Augustasandino (Concordia Hütten), Jamoy Hall (zurück in die USA), Sabin Babeanu (Ziel unbekannt), Matthias Lang (Karriereende)

Trainer: Thomas Baier (Seit 2021) und Daniel Käß (seit 2022) - Saisonziel: Entwicklung fortführen, einstelliger Tabellenplatz





SG SF Ursulapoppenricht II/Gebenbach II

Zugänge: Michael Mende, Paul Sammer, Simon Dotzler, Sebastian Hirschmann (alle eigene Jugend)

Abgänge: Coby Holler (FV Vilseck) Peter Ammer, Marco Hoffmann (beide Karriereende)

Trainer: Markus Birner (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





Nicht mehr zu den Teams der Westgruppe des Spielkreises Amberg/Weiden gehören der SC Eschenbach (Meister), sowie die beiden Absteiger FC Kaltenbrunn und SV Grafenwöhr II. Neu unter den vierzehn Mannschaften sind Kreisligaabsteiger FC Dießfurt, Ligawechsler SV 08 Auerbach II sowie der Meister der A-Klasse West SpVgg Trabitz.