Transfers der Landesliga Hansa: Zugänge, Abgänge & Wechsel im Winter

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Landesliga Hansa - Zugänge, Abgänge und generell alle Transfers der Saison 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Ahrensburger TSV
Trainer: Michel Künstler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
ASV Hamburg
Trainer: Ghazi Mustapha
Zugänge: Edmund Baafi (Concordia Hamburg), Amevi Olivier Sossou (Klub Kosova)
Abgänge: keine
Barsbütteler SV
Trainer: Oliver Jürgen Kunkel, Swen Frahm
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Bramfelder SV
Trainer: Carsten Henning
Zugänge: keine
Abgänge: Jonathan Debuc (SC Victoria II)
Concordia Hamburg
Trainer: Niklas Kiene
Zugänge: Shabane Sanni (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Niklas Kiene (FK Nikola Tesla)
Abgänge: Edmund Baafi (ASV Hamburg), Mauro Luis Alberto Rojas Figueredo (Hamburger SV III), Bariş Sağlam (Trennung)
FC Voran Ohe
Trainer: Jan Krey
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hamm United FC
Trainer: Jerzy Grzegorz Kopij
Zugänge: keine
Abgänge: Damian Lee Justin Ilic (Hamburger SV III), Fynn Zaske (Hamm United FC II)
HSV Barmbek-Uhlenhorst
Trainer: Michael Koss
Zugänge: Tim Arwed Jonny Aufgebauer (SSV Rantzau Barmstedt II)
Abgänge: keine
Oststeinbeker SV
Trainer: Martin Sobczyk, Farid Shir
Zugänge: keine
Abgänge: Baran-Musa Kocuk (Kirikkale FK Spor Kulübü (Türkei))
Rahlstedter SC
Trainer: Peter Robert Benedikt Grischke
Zugänge: Ubeydullah Özbek (HT 16)
Abgänge: Bilal Balogun (FC Eintracht Norderstedt II)
SC Condor Hamburg
Trainer: Luka Maras
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Vier- und Marschlande
Trainer: Peter Phillip Marks, Dennis Finck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sport-Club Eilbek
Trainer: Hansjörg Kallenbach
Zugänge: Tim Finkeldey (SV Uhlenhorst-Adler)
Abgänge: keine
SV Altengamme
Trainer: Matthias Wulff
Zugänge: keine
Abgänge: keine
USC Paloma II
Trainer: Mohamed-Ali Snoussi
Zugänge: Jethro Owusu (Altona 93 II), Herman Papst (Altona 93)
Abgänge: Milos Aleksic (TuRa Harksheide II)
VfL Lohbrügge
Trainer: Elvis Nikolic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Ahrensburger TSV
Trainer: Michel Künstler
Zugänge: Michel Künstler (Duvenstedter SV), Jesse Kojo Henning (Meiendorfer SV), Ohene Kwabena Adjei (SC Sperber), Jan Philipp Eitel (MTV Ahrensbök II), Amir Arsalan Aram Bonjar (HSV Barmbek-Uhlenhorst)
Abgänge: Dominik Zebrowski (SC Urania Hamburg), Athanasios Alexandros Tatsis (Concordia Hamburg), Gianini Stefanita Balasea (FC Voran Ohe), Mihai-Vladut Bitez (Rahlstedter SC), Mel Jakob Morawitz (Rahlstedter SC), Dennis Sailer (Rahlstedter SC), Malte Kohlsaat (SC Sperber), Steffen Guttenberger (SC Sperber), Jonathan-Raphael Kwabena Annor (Rahlstedter SC), Peter Robert Benedikt Grischke (Rahlstedter SC), Meik Popal (Rahlstedter SC), Florian Hogrefe (TuS Aumühle-Wohltorf), Christina Zaar (Ahrensburger TSV), Jorge Ernesto Brunet Lima (Hamburger SV III), Joschka Grunwald (Ahrensburger TSV Ü32), Lukas Heitmann (Karriereende), Marc Misselhorn (SSC Hagen Ahrensburg), Blentin Nazeraj (Ahrensburger TSV II), Paul Simon Benedikt Neumann-Schirmbeck (Karriereende), Marius Timm (Ahrensburger TSV Ü32), Niklas Issem (unbekannt), Miguel Herzog (unbekannt), Noah Maxwell Gruber Kudjawu (unbekannt), Nael Alexandre Guerrier (unbekannt), Marcel Kupka (unbekannt), Mickael Ludner Guerrier (unbekannt), Burak Weber (unbekannt), Ilia Weis (unbekannt)
ASV Hamburg
Trainer: Ghazi Mustapha
Zugänge: Emmanuel Ogbeide (Hamm United FC), Hischem Metidji (FC Elmshorn), Oscar Amankwaah (Concordia Hamburg II), Aron Gyau Pauels (Hamburger SV III), Nick Obeng Gyateng (ASV Hamburg), Yasmin Alam (ASV Hamburg), Jose Adulai Balde (Klub Kosova), Florian Klein (FC Voran Ohe), Edmund Baafi (Concordia Hamburg), Amevi Olivier Sossou (Klub Kosova)
Abgänge: Lion Jona Jodeit (TBS Pinneberg), Nikola Kosanic (HEBC Hamburg II), Nick Obeng Gyateng (ASV Hamburg), Yasmin Alam (ASV Hamburg)
Barsbütteler SV
Trainer: Oliver Jürgen Kunkel, Swen Frahm
Zugänge: Rafael Iheanacho Joel (), Timur Can Basak (TSV Glinde), Immanuel Banning Nkrumah (VfL Lohbrügge), Yannik Wilde (Barsbütteler SV II), Koray Ahmet Barut (Düneberger SV), Leonard Max Imeri (Meiendorfer SV), Finn Stempelmann (TSV Glinde), Maurice Herzog (SC Vier- und Marschlande), Ekrem Muhamed Elkasovic (Eimsbütteler TV)
Abgänge: Marvin Ganschow (Willinghusener SC), Alexander Benedict Marx (Willinghusener SC), Joseph Arnaud Durand Möller (Willinghusener SC), Felix Stirl (Willinghusener SC), Tommy Nguyen (Concordia Hamburg), Kwesi Dadzie Essel (Meiendorfer SV), Frederick Yeboah (Altona 93 II)
Bramfelder SV
Trainer: Carsten Henning
Zugänge: Fynn Kamke (VSG Stapelfeld), Martin Fedai (Hamburger SV III), Leon Alexander Zschätzsch (FC Eintracht Norderstedt), Tobias Grubba (Niendorfer TSV), Kirk Davis Akko (Walddörfer SV), Owen Bomke (Walddörfer SV), Liam Bertelsmann (TSV Bardowick), Calvin Junge (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Alessio Marco Knoll (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II)
Abgänge: Salih Mustafa Tahhan (SV Halstenbek-Rellingen), Finn Thele (SC Poppenbüttel), Danial Haghighivand (TSC Wellingsbüttel), Jonathan Debuc (SC Victoria II)
Concordia Hamburg
Trainer: Niklas Kiene
Zugänge: Tyran Antonio Bravo Ortega (), Tyran Antonio Bravo Ortega (), Ephrem Giesenberg Adarkwaah (TBS Pinneberg), Lennard Sowah (TuS Dassendorf), Christian Gruhne (TuS Dassendorf), Ishmael Schubert-Abubakari (ETSV Hamburg), Athanasios Alexandros Tatsis (Ahrensburger TSV), Tommy Nguyen (Barsbütteler SV), Osman Celik (FC Bingöl 12), Francis Dominic Amoah (FC Bingöl 12), Emmanuel Gustav Addington (FC Bingöl 12), Tarik Cosgun (Düneberger SV), Daniel Naumann (vereinslos), Nikita Levichev (), Maximilian Thilo Dittrich (FC Voran Ohe), Tolga Celikten (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Gabriel Erkalp (), Yassin Agouda-Bouraima (Walddörfer SV), Luca Goncalves Aparicio (VfL Lohbrügge zg.), Shabane Sanni (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Niklas Kiene (FK Nikola Tesla)
Abgänge: Bright Zinedine Joseph Hukporti (SC Condor Hamburg), Andy Appiah (ETSV Hamburg), Elmedin Serif Smajasevic (Oststeinbeker SV), Emre Boz (FC Teutonia 05 Ottensen), Abednego Daams (FC Teutonia 05 Ottensen), Joel Osei Szillat (FC Teutonia 05 Ottensen), Alexandros Vamvakidis (HEBC), Zisimos Dimakis (FK Nikola Tesla), Sohrab Mohabatzadeh (Concordia Hamburg II), Sohrab Mohabatzadeh (Hamm United FC), Baran-Musa Kocuk (Oststeinbeker SV), Tolga Celikten (Concordia Hamburg II), Edmund Baafi (ASV Hamburg), Mauro Luis Alberto Rojas Figueredo (Hamburger SV III), Bariş Sağlam (Trennung)
FC Voran Ohe
Trainer: Jan Krey
Zugänge: Max Alec Grablewski (Hamburger SV III), Bless Martin Kumih Dapaah (Eimsbütteler TV II), Makram Ben Ayed (HT 16), Sebastian Alexander Kalk (TuS Dassendorf), Elias Kegel (TuS Aumühle-Wohltorf), Marvin Liam Berghahn (SV Todesfelde II), Gianini Stefanita Balasea (Ahrensburger TSV), Darijo Jerome Kramer (SC Schwarzenbek), Max Lindemann (TSV Glinde), Quincy Barrow (Eimsbütteler TV II), Felix Kofi Riedemann (Rahlstedter SC II)
Abgänge: Ubai El Kahil (FC Türkiye Wilhelmsburg), Marcel Leon Damaschke (SV Curslack-Neuengamme), Tim Schmidt (SV Curslack-Neuengamme), Linus Feldpausch (SV Curslack-Neuengamme), Syed Muizz Ali Saqib (pausiert), Justyn Elijah Schmidt (HT 16), Maximilian Thilo Dittrich (Concordia Hamburg), Florian Klein (ASV Hamburg), Leon Friedt (TuS Aumühle-Wohltorf)
Hamm United FC
Trainer: Jerzy Grzegorz Kopij
Zugänge: Sohrab Mohabatzadeh (Concordia Hamburg), Fynn Zaske (SC Schwarzenbek), Malik Elias Latif Sawaneh (VfL 93 Hamburg), Damian Lee Justin Ilic (FK Nikola Tesla), Alexandros Ignatiadis (SC Sternschanze), Hamdi Hajaiej (Eimsbütteler TV II)
Abgänge: Kofi Opoku Duah Nittschalk (FC Türkiye Wilhelmsburg), Alexander Reza Mai (TBS Pinneberg), Lenny Bradley Stöver (Sport-Club Eilbek), Parsa Bassiery (SC Poppenbüttel), Anton Frederik Geffert (SV Curslack-Neuengamme), Emmanuel Ogbeide (ASV Hamburg), Francis Dieter Gyimah (Klub Kosova), Damian Lee Justin Ilic (Hamburger SV III), Fynn Zaske (Hamm United FC II)
HSV Barmbek-Uhlenhorst
Trainer: Michael Koss
Zugänge: Niclas Gröning (HSV Barmbek-Uhlenhorst II), Flemming Jannik Bones (Eimsbütteler TV II), Claudio Eduardo Ramirez Farias (Niendorfer TSV II), Muhammed Güner (Niendorfer TSV II), Julius Bleckmann (Eimsbütteler TV II), Christian David Bento Waldheim (HSV Barmbek-Uhlenhorst II), Christian Ayim (Sport-Club Eilbek), Raphael Nana Yaw Adjin Bolfrey (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III), Tim Arwed Jonny Aufgebauer (SSV Rantzau Barmstedt II)
Abgänge: Finn Fabian Hanke (SC Condor Hamburg), Moritz Erichsen (SC Victoria), Nick Daniel Gerken (Unbekannt), Nick Daniel Gerken (Rahlstedter SC), Amir Arsalan Aram Bonjar (Ahrensburger TSV)
Oststeinbeker SV
Trainer: Martin Sobczyk, Farid Shir
Zugänge: Ron David Kwadwo Borgmann (TSV Sasel), Elmedin Serif Smajasevic (Concordia Hamburg), Diego-Sebastian Orazi-Santillan (FK Nikola Tesla), Ali Sam El-Mawla (BFSV Atlantik 97), Mustafa Zazai (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Dominik-Martin Tkocz (Rahlstedter SC), Ayoub Brahimi (VfL Lohbrügge zg.), Baran-Musa Kocuk (Concordia Hamburg), Lennart Ahsen (TSV Sasel), Ahmed Cevdet Ak (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III)
Abgänge: Evan-Bless Appiah (BFSV Atlantik 97), Baran-Musa Kocuk (Kirikkale FK Spor Kulübü (Türkei))
Rahlstedter SC
Trainer: Peter Robert Benedikt Grischke
Zugänge: Marvin Zimmermann (SV Preußen Reinfeld), Mihai-Vladut Bitez (Ahrensburger TSV), Nick Daniel Gerken (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mel Jakob Morawitz (Ahrensburger TSV), Davin Vardavardi (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Dennis Sailer (Ahrensburger TSV), Jonathan-Raphael Kwabena Annor (Ahrensburger TSV), Peter Robert Benedikt Grischke (Ahrensburger TSV), Meik Popal (Ahrensburger TSV), Parssa Rezaei (Eimsbütteler TV II), Ubeydullah Özbek (HT 16)
Abgänge: Florian Alexander Maria Rust (USC Paloma), Dany-Jan Beenken (FK Nikola Tesla), Mohammed Fahim Yari (TV Eiche Horn), Dominik-Martin Tkocz (Oststeinbeker SV), Hannes Hatje (TuRa Harksheide II), Bilal Balogun (FC Eintracht Norderstedt II)
SC Condor Hamburg
Trainer: Luka Maras
Zugänge: Jurek Lewin Stoeck (FC Süderelbe), Holger Sander (), Dario Streubier (Niendorfer TSV), Bright Zinedine Joseph Hukporti (Concordia Hamburg), Fynn Lennart Rathjen (SC Nienstedten), Finn Fabian Hanke (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mouhcin Behanzin (Glashütter SV)
Abgänge: Timo Georg Adomat (SC Condor Alte Herren), Kevin Viera Santos (Umzug), Maximilian Michael Soltau (HSV Barmbek-Uhlenhorst II), Kerim Fadli Celebi (SC Condor Hamburg II), Kevin Mellmann (SC Condor Alte Herren), Lee Marven Laukat (), Alexander Kubicki (Croatia Hamburg)
SC Vier- und Marschlande
Trainer: Peter Phillip Marks, Dennis Finck
Zugänge: Mustafa Abd El Aal Ali (SV Curslack-Neuengamme)
Abgänge: David Toth (SV Altengamme), Leon Kahl (SV Altengamme), Jan Kohlepp (SV Altengamme), Ole Dabelow (SV Altengamme), Janik Wagner (Escheburger SV), Kevin Hoffmann (Escheburger SV), Jona Immanuel Schlag (Escheburger SV), Maurice Herzog (Barsbütteler SV), Marlon Sian-Khoo Liem (SC Wentorf), Finn Ole Busch (SV Nettelnburg/Allermöhe), Patrick Toth (Düneberger SV)
Sport-Club Eilbek
Trainer: Hansjörg Kallenbach
Zugänge: Aron Appiah (SV Groß Borstel), Ole Blohm (SV Uhlenhorst-Adler), Lukas Skwiercz (SV Uhlenhorst-Adler), Tom Nowosadka (SV Uhlenhorst-Adler), Sandro Cassama Mendes Almeida (Meiendorfer SV), Alpha Omar Kebbeh (SSV Rantzau Barmstedt), Abdul Samet Ankaoglu (FC Alsterbrüder), Tugay Durgut (SV Uhlenhorst-Adler), Sire Michael Ndiaye (SV Uhlenhorst-Adler), Sten Luca Busse (SV Uhlenhorst-Adler), Mats Goldbaek (SV Uhlenhorst-Adler), Lenny Bradley Stöver (Hamm United FC), Engincan Koc (Wacker Obercastrop), Ba Minh Trinh (Sport-Club Eilbek II), Enes-Yigit Tuzcu (Sport-Club Eilbek II), Maxim Omar (SV Bergstedt), Backtasch Schamim (Niendorfer TSV II), Justice Jacob (VfB Lübeck II), Tim Finkeldey (SV Uhlenhorst-Adler)
Abgänge: Jannis Dahl (Rot-Weiss Cuxhaven), Rouven Treu (HT 16), Ubeydullah Özbek (HT 16), Christian Ayim (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Butrint Rexhepaj (Klub Kosova)
SV Altengamme
Trainer: Matthias Wulff
Zugänge: David Toth (SC Vier- und Marschlande), Leon Kahl (SC Vier- und Marschlande), Jan Kohlepp (SC Vier- und Marschlande), Ole Dabelow (SC Vier- und Marschlande), Noah Joel Wegener (SV Curslack-Neuengamme), Marco Reksiedler (TSV Glinde)
Abgänge: Marco Theetz (Unbekannt)
USC Paloma II
Trainer: Mohamed-Ali Snoussi
Zugänge: Malik Kramer (USC Paloma), Florian Altemöller (Viktoria 08 Georgsmarienhütte), Frederik-Joe Boblai (SV Nettelnburg/Allermöhe), Lenny Romeo Luzuriaga Aguirre (Meiendorfer SV), Pelle Michael Zankl (Glashütter SV), Mohamed Brahim Elouni (Meiendorfer SV), Jethro Owusu (Altona 93 II), Herman Papst (Altona 93)
Abgänge: Samuel Jacob (USC Paloma), Paul Treichel (SV Preußen Reinfeld), Ismaila Barrow (FC Bingöl 12), Milos Aleksic (TuRa Harksheide II)
VfL Lohbrügge
Trainer: Elvis Nikolic
Zugänge: Maximilian Menger (SC Schwarzenbek), Lisandro Raphael Segura Tewes (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III), Desmond Ernest Richter (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Lasse Thielen (Düneberger SV)
Abgänge: Immanuel Banning Nkrumah (Barsbütteler SV), Adahan Özgül (FC Türkiye Wilhelmsburg), Niklas Pietruschka (TuS Dassendorf), Chris Tabi Bandoh (HT 16), Said Mike Sigarieazar (TSV Wandsetal Hamburg), Anto Zivkovic (Croatia Hamburg), Andreas Metzler (Harburger Sportclub)
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: