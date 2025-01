Transfers der 3. Liga: Alle Zugänge und Abgänge im Winter 2025

________________

Alle Transfers ab Ende Oktober 2024

1. FC Saarbrücken

Trainer: Rüdiger Ziehl

Zugänge: Ram Jashari (1. FC Saarbrücken)

Abgänge: keine



Alemannia Aachen

Trainer: Heiner Backhaus

Zugänge: Niklas Castelle (SSV Ulm 1846 Fußball), Danilo Wiebe (Vereinslos), Jan Olschowsky (Borussia Mönchengladbach II), Daouda Beleme (Hamburger SV II)

Abgänge: Dustin Willms (MSV Duisburg), Ayman Aourir (SV Eintracht Hohkeppel), Frederic Baum (SV Eintracht Hohkeppel), Ulrich Bapoh (Sportfreunde Lotte), Thilo Töpken (Vertragsauflösung)



Borussia Dortmund II

Trainer: Jan Zimmermann

Zugänge: keine

Abgänge: Justin Butler (SV Sandhausen), Leon Klußmann (Sportfreunde Siegen)



DSC Arminia Bielefeld 1905

Trainer: Michél Kniat

Zugänge: Roberts Uldrikis (Athens Kallithea / GRE)

Abgänge: keine



F.C. Hansa Rostock

Trainer: Marcus Rabenhorst, Simon Pesch, Daniel Brinkmann

Zugänge: Daniel Brinkmann (SC Paderborn 07 II), Nils Vielrose (BFC Dynamo), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf)

Abgänge: keine



FC Energie Cottbus

Trainer: Claus-Dieter Wollitz

Zugänge: Erik Engelhardt (VfL Osnabrück), Erik Tallig (vereinslos)

Abgänge: keine



FC Erzgebirge Aue

Trainer: Jörg Emmerich, Jens Härtel

Zugänge: Aaron Henkel (), Jens Härtel (Vereinslos), Finn Hetzsch (Greifswalder FC)

Abgänge: Pavel Dotchev (Vereinslos), Finn Hetzsch (VFC Plauen)



FC Ingolstadt 04

Trainer: Sabrina Wittmann

Zugänge: keine

Abgänge: Simon Simoni (1. FC Kaiserslautern)



Viktoria Köln

Trainer: Olaf Janßen

Zugänge: Oleksandr Petrenko (Bayer 04 Leverkusen), Paul Pöpperl (VVV-Venlo), Tobias Eisenhuth (SSV Jahn Regensburg)

Abgänge: Bryan Henning (VfL Osnabrück), Kevin Pytlik (SC Sagamihara)



Hannover 96 II

Trainer: Daniel Stendel

Zugänge: keine

Abgänge: Luis Hesse (SF Eisbachtal)



Rot-Weiss Essen

Trainer: Uwe Koschinat

Zugänge: Nicolai Schulte-Kellinghaus (), Uwe Koschinat (VfL Osnabrück), Dominik Martinovic (NK Slaven Belupo), Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98), Matti Wagner (SpVgg Greuther Fürth)

Abgänge: Leonardo Vonic (FC Porto B)



SC Verl

Trainer: Alexander Ende

Zugänge: keine

Abgänge: Max Scholze (FC Bayern München II)



SG Dynamo Dresden

Trainer: Thomas Stamm

Zugänge: Andi Hoti (1. FC Magdeburg), Dominik Kother (SSV Jahn Regensburg), Mika Baur (SC Paderborn 07)

Abgänge: Oliver Batista-Meier (SSV Ulm 1846 Fußball)



SpVgg Unterhaching

Trainer: Heiko Herrlich

Zugänge: keine

Abgänge: Fynn Seidel (Chemnitzer FC), Noa-Gabriel Simic (Ziel unbekannt)



SV Sandhausen

Trainer: Kenan Kocak

Zugänge: David Richter (VfL Osnabrück), Justin Butler (Borussia Dortmund II), Lucas Ehrlich (FC Augsburg II), Viktor Granath (Västerås SK)

Abgänge: keine



SV Waldhof Mannheim

Trainer: Bernhard Trares

Zugänge: Arianit Ferati (Fortuna Sittard)

Abgänge: Marco Antwerpen (VfL Osnabrück), Frank Döpper (VfL Osnabrück)



SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Nils Döring

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV 1860 München

Trainer: Patrick Glöckner

Zugänge: Philipp Maier (SSV Ulm 1846 Fußball)

Abgänge: keine



VfB Stuttgart II

Trainer: Markus Fiedler

Zugänge: Laurin Ulrich (SSV Ulm 1846 Fußball)

Abgänge: Tino Kaufmann (FC Rot-Weiß Erfurt), Jakov Suver (1. FC Nürnberg II)



VfL Osnabrück

Trainer: Marco Antwerpen

Zugänge: Heiko Flottmann (DSC Arminia Bielefeld 1905), Marco Antwerpen (SV Waldhof Mannheim), Niklas Kölle (SSV Ulm 1846 Fußball), Frithjof Hansen (VfL Osnabrück), Jannik Müller (SV Darmstadt 98), Bryan Henning (Viktoria Köln), Nikky Goguadze (Bremer SV), Ismail Badjie (SC Wiedenbrück), Frank Döpper (SV Waldhof Mannheim)

Abgänge: Maniyel Nergiz (Unbekannt ), Philipp Kühn (Apollon Limassol), Tim Danneberg (Freigestellt ), Heiko Flottmann (Freigestellt ), Pit Reimers (Freigestellt ), Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen), David Richter (SV Sandhausen), Tim Danneberg (VfL Osnabrück), Erik Engelhardt (FC Energie Cottbus), Liridon Mulaj (Neuchatel Xamax), Kevin Wiethaup (Leihe), Brian Beyer (FC Biel-Bienne)

________________

Die Transfers der 3. Liga 2024/25



1. FC Saarbrücken

Trainer: Rüdiger Ziehl

Zugänge: Chafik Gourichy (US Thionville Lusitanos / FRA), Phillip Menzel (SK Austria Klagenfurt), Philip Fahrner (SC Freiburg II), Maurice Multhaup (Eintracht Braunschweig), Elijah Krahn (Hamburger SV II), Sebastian Vasiliadis (F.C. Hansa Rostock), Lasse Wilhelm (FSV Mainz 05 II), Till Schumacher (SK Austria Klagenfurt), Chafik Gourichy (US Thionville/F), Sven Sonnenberg (Heracles Almelo), David Mutter (1. FC Saarbrücken), Behr Lasse (1. FC Saarbrücken), Till Schumacher (SK Austria Klagenfurt), Jacopo Sardo (Lazio Rom), Elijah Krahn (Hamburger SV), Joel Bichsel (BSC Young Boys), Ram Jashari (1. FC Saarbrücken)

Abgänge: Luca Kerber (1. FC Heidenheim), Tim Schreiber (SG Dynamo Dresden), Lukas Boeder (SG Dynamo Dresden), Finn Kotyrba (TSV Steinbach Haiger), Rhani Abdennour (SpVgg Ansbach), Fabio Di Michele Sanchez (Eintracht Braunschweig), Robin Becker (Vereinslos), Marcel Gaus (Karriereende), Julius Biada (SC Fortuna Köln)



Alemannia Aachen

Trainer: Heiner Backhaus

Zugänge: Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Bentley-Baxter Bahn (SV Waldhof Mannheim), Jabez Makanda (Fc Berdenia Berbourg), Leandro Putaro (DSC Arminia Bielefeld 1905), Gianluca Gaudino (SV Stripfing), Kevin Goden (SV Waldhof Mannheim), Mele Mosqueda (Kickers Offenbach), Elias Bördner (Viktoria Köln), Lamar Yarbrough (SSV Ulm 1846 Fußball), Patrick Nkoa (F.C. Hansa Rostock II), Ayman Aourir (Bayer 04 Leverkusen), Niklas Castelle (SSV Ulm 1846 Fußball), Danilo Wiebe (Vereinslos), Jan Olschowsky (Borussia Mönchengladbach II), Daouda Beleme (Hamburger SV II)

Abgänge: Jan Strauch (1. FC Düren), Franko Uzelac (MSV Duisburg), Vleron Statovci (1. FC Düren), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Robin Afamefuna (SC Fortuna Köln), Bastian Müller (Vereinslos ), Vincent Schaub (Sportfreunde Lotte), Ismail Harnafi (Borussia Mönchengladbach II), Marc Brasnic (Bonner SC), Kilian Pagliuca (MSV Duisburg), Dustin Willms (MSV Duisburg), Ayman Aourir (SV Eintracht Hohkeppel), Frederic Baum (SV Eintracht Hohkeppel), Ulrich Bapoh (Sportfreunde Lotte), Thilo Töpken (Vertragsauflösung)



Borussia Dortmund II

Trainer: Jan Zimmermann

Zugänge: Niklas Jessen (FC St. Pauli II), Felix Paschke (Hamburger SV II), Baran Mogultay (MSV Duisburg), Yannik Lührs (Hannover 96), Ben Hüning (SC Wiedenbrück), Jordi Paulina (USV Hercules / NL), Yannik Lührs (Hannover 96), Babis Drakas (VfB Stuttgart II), António Fóti (Hannover 96), David Lelle (Holstein Kiel U23 II)

Abgänge: Falko Michel (1. FC Magdeburg), Mario Suver (Vereinslos), Jermain Nischalke (1. FC Nürnberg), Lion Semic (VfL Osnabrück), Franz Pfanne (F.C. Hansa Rostock), Jonah Husseck (RW Oberhausen), Samuel Bamba (VfL Bochum 1848), Dennis Lütke-Frie (SV Werder Bremen II), Marian Kirsch (SC Preußen Münster), Antonios Papadopoulos (FC Lugano), Ole Pohlmann (Rio Ave FC), Antonis Aidonis (SG Sonnenhof Großaspach), Abdoulaye Kamara (Portsmouth FC), Guille Bueno (SV Darmstadt 98), Ted Tattermusch (FC Carl Zeiss Jena), Moses Otuali (Eintracht Frankfurt II), Philipp Maier (SSV Ulm 1846 Fußball), Justin Butler (SV Sandhausen), Leon Klußmann (Sportfreunde Siegen)



DSC Arminia Bielefeld 1905

Trainer: Michél Kniat

Zugänge: Stefano Russo (Viktoria Köln), Lukas Kunze (VfL Osnabrück), Mika Schroers (Borussia Mönchengladbach II), Tom Geerkens (Wuppertaler SV), Christopher Schepp (SV Meppen), André Becker (Viktoria Köln), Jeredy Hilterman (Willem II Tilburg), Joel Felix (Silkeborg IF), Jonas Kersken (Borussia Mönchengladbach), Julian Kania (1. FC Nürnberg), Isaiah Young (Rot-Weiss Essen), Felix Hagmann (TSG 1899 Hoffenheim II), Felix Hagmann (TSG 1899 Hoffenheim), Roberts Uldrikis (Athens Kallithea / GRE)

Abgänge: Fabian Klos (Karriereende), Nicklas Shipnoski (SV Waldhof Mannheim), Jonah Busse (TSV Havelse), Can Özkan (FC Erzgebirge Aue), Leandro Putaro (Alemannia Aachen), Christopher Schepp (SV Meppen), Monju Momuluh (Hannover 96), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg), Tom Geerkens (VfB Lübeck)



F.C. Hansa Rostock

Trainer: Marcus Rabenhorst, Simon Pesch, Daniel Brinkmann

Zugänge: Bernd Hollerbach (Vereinslos), Amir Shapourzadeh (VfL Osnabrück), Simon Pesch (Górnik Zabrze), Franz Pfanne (Borussia Dortmund II), Benjamin Uphoff (SC Freiburg), Julius Ohnesorge (VfL Osnabrück), Jonas Dirkner (VSG Altglienicke), Cedric Harenbrock (Rot-Weiss Essen), Adrien Lebeau (Stade Brest), Marco Schuster (SC Paderborn 07), Dario Gebuhr (Eintracht Frankfurt), Philipp Klewin (VfB Lübeck), Dominik Lanius (SC Fortuna Köln), Ahmet Gürleyen (1. FC Nürnberg), Benjamin Uphoff (SC Freiburg II), Louis Köster (F.C. Hansa Rostock II), Joshua Krüger (F.C. Hansa Rostock II), Albin Berisha (Petrolul Ploiesti / ROM), Jan Mejdr (AC Sparta Prag), Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden), King Manu (Fortuna Düsseldorf), Ryan Don Naderi (Borussia Mönchengladbach II), Sigurd Haugen (Aarhus GF), Daniel Brinkmann (SC Paderborn 07 II), Nils Vielrose (BFC Dynamo), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf)

Abgänge: Janik Bachmann (FC Schalke 04), Mersad Selimbegovic (vereinslos), Markus Palionis (vereinslos), Nicolas Masetzky (vereinslos), Janik Bachmann (FC Schalke 04), Markus Kolke (SV Werder Bremen), Sarpreet Singh (Vereinslos), Konstantinos Stafylidis (Vereinslos), Juan-José Perea (FC Zürich), Sebastian Vasiliadis (1. FC Saarbrücken), Kai Pröger (SSV Jahn Regensburg), Lukas Hinterseer (WSG Tirol), Svante Ingelsson (Sheffield Wednesday), Marko Johansson (Hamburger SV), Jonas David (Hamburger SV), Jasper van der Werff (SC Paderborn 07), Júnior Brumado (FC Midtjylland), Dennis Dressel (Grazer AK), Milosz Brzozowski (Wisla Plock), Oliver Hüsing (Karriereende), Lukas Scherff (Vereinslos), Simon Rhein (Vereinslos), John-Patrick Strauß (Vereinslos), Sveinn Aron Gudjohnsen (Sarpsborg 08 FF), Jannis Lang (SV Babelsberg 03)



FC Energie Cottbus

Trainer: Claus-Dieter Wollitz

Zugänge: Romarjo Hajrulla (FC Rot-Weiß Erfurt), Tolcay Cigerci (VSG Altglienicke), Timo Bornemann (FC Wegberg-Beeck), Henry Rorig (VfL Osnabrück), Edgar Kaizer (FSV 63 Luckenwalde), Can-Yahya Moustfa (FC Cosmos Koblenz), Lucas Copado (Linzer ASK), Erik Engelhardt (VfL Osnabrück), Erik Tallig (vereinslos)

Abgänge: Tim Heike (FC Ingolstadt 04), Tünay Bektas (1. FC Magdeburg II), Cedric Euschen (1. FC Bocholt), Can-Yahya Moustfa (Rot Weiss Ahlen), Mason Grumbach (Eintracht Braunschweig II), Arnel Kujovic (VSG Altglienicke), Darijan Silic (SV Babelsberg 03), Jonas Hildebrandt (Karriereende), Timo Bornemann (Wuppertaler SV), Rudolf Ndualu (Ohne Verein)



FC Erzgebirge Aue

Trainer: Jörg Emmerich, Jens Härtel

Zugänge: Ricky Bornschein (SpVgg Greuther Fürth II), Mika Clausen (FC St. Pauli II), Pascal Fallmann (SC Freiburg II), Maxim Burghardt (SV Eintracht Trier 05), Can Özkan (DSC Arminia Bielefeld 1905), Jonah Fabisch (1. FC Magdeburg II), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Ali Loune (1. FC Nürnberg), Aaron Henkel (), Jens Härtel (Vereinslos), Finn Hetzsch (Greifswalder FC)

Abgänge: Steffen Meuer (MSV Duisburg), Tim Danhof (TSV 1860 München), Marco Schikora (SV Sandhausen), Ramzi Ferjani (FC 08 Homburg), Joshua Schwirten (Roda JC Kerkrade), Korbinian Burger (FSV Mainz 05 II), Finn Hetzsch (Greifswalder FC), Luc Elsner (1. FC Lokomotive Leipzig), Pavel Dotchev (Vereinslos), Finn Hetzsch (VFC Plauen)



FC Ingolstadt 04

Trainer: Sabrina Wittmann

Zugänge: Niclas Dühring (FC St. Pauli II), Tim Heike (FC Energie Cottbus), Mattis Hoppe (VfB Stuttgart II), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt II), Dennis Borkowski (SG Dynamo Dresden), Max Besuschkow (Hannover 96)

Abgänge: Maniyel Nergiz (VfL Osnabrück), Tobias Schröck (Vereinslos), Julian Kolbeck (Vereinslos), Julian Kügel (SpVgg Unterhaching), Arian Llugiqi (TSG 1899 Hoffenheim II), Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern), Markus Ponath (FV Illertissen), Bryang Kayo (VfL Osnabrück), Donald Nduka (KSV Hessen Kassel), Simon Simoni (1. FC Kaiserslautern)



Viktoria Köln

Trainer: Olaf Janßen

Zugänge: Kaden Amaniampong (KSV Hessen Kassel), Robin Velasco (VfB Lübeck), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Benjamin Hemcke (SSVg Velbert), Enrique Lofolomo (Hallescher FC), Albion Vrenezi (TSV 1860 München), Eduardo Dos Santos Haesler (SV Werder Bremen II), Serhat-Semih Güler (TSV 1860 München), Lex-Tyger Lobinger (1. FC Kaiserslautern), Kwabenaboye Appiah Schulz (FC Rot-Weiß Erfurt), Oleksandr Petrenko (Bayer 04 Leverkusen), Paul Pöpperl (VVV-Venlo), Tobias Eisenhuth (SSV Jahn Regensburg)

Abgänge: Seok-ju Hong (FC Schalke 04 II), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Stefano Russo (DSC Arminia Bielefeld 1905), Luca Marseiler (SV Darmstadt 98), David Philipp (TSV 1860 München), Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II), André Becker (DSC Arminia Bielefeld 1905), Michael Schultz (Rot-Weiss Essen), Ben Voll (FC St. Pauli), David Kubatta (SG Dynamo Dresden), Elias Bördner (Alemannia Aachen), Bryan Henning (VfL Osnabrück), Kevin Pytlik (SC Sagamihara)



Hannover 96 II

Trainer: Daniel Stendel

Zugänge: Jorden Winter (FSV 63 Luckenwalde), Noah Engelbreth (1. FC Union Berlin), Julian Börner (Hannover 96), Noah Engelbreth (1. FC Union Berlin), Mustafa Abdullatif (Hertha BSC II), Felix Göttlicher (SV Sandhausen), Mark Gevorgyan (FC Liefering), Jayson Videira Pereira (Hannover 96), Nick Elias Meier (Hannover 96), Jeremie Niklaus (Hannover 96), Jacob Danquah (Hannover 96), Robin Kalem (Grasshopper Club Zürich), Melkamu Frauendorf (FC Liverpool), Tom Sanne (Hamburger SV II), Norman Quindt (FC Würzburger Kickers), Toni Stahl (Hannover 96), Ben Westermeier (SpVgg Unterhaching), Lukas Wallner (RB Salzburg), Stefano Marino (Karlsruher SC)

Abgänge: Luis Podolski (BSV Kickers Emden), Tom Moustier (Rot-Weiss Essen), Theo Schröder (FC St. Pauli II), Theo Schröder (FC St. Pauli II), Liam Tiernan (Ziel unbekannt ), Micah Chisholm (Ziel unbekannt ), Joyce Luyeye-Nkula (Ziel unbekannt ), Lorenz Hollenbach (Ziel unbekannt ), Adrian Becker (Ziel unbekannt ), Fynn Henze (Ziel unbekannt ), Luis Hesse (Ziel unbekannt ), Joyce Luyeye-Nkula (KSV Hessen Kassel), Liam Tiernan (VfB Oldenburg), Lorenz Hollenbach (Greifswalder FC), Husseyn Chakroun (Hannover 96), Lars Gindorf (Hannover 96), Lennart Garlipp (Fortuna Düsseldorf II), Eric Uhlmann (Hannover 96), Hayate Matsuda (Hannover 96), Mamin Sanyang (GKS Tychy / POL), Fynn Henze (1. FC Magdeburg II), Adrian Becker (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Adem Podrimaj (Vereinslos), Marin Popovic (Vereinslos), Adem Podrimaj (VfB Oldenburg), Lasse von Boetticher (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Luis Hesse (SF Eisbachtal)



Rot-Weiss Essen

Trainer: Uwe Koschinat

Zugänge: Tom Moustier (Hannover 96 II), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 II), Gianluca Swajkowski (Rot-Weiss Essen), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen), Tobias Kraulich (SG Dynamo Dresden), Robbie D'Haese (KV Oostende), Michael Schultz (Viktoria Köln), Dion Berisha (FC Bayern München II), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC II), Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II), Joseph Boyamba (SV 07 Elversberg), Nicolai Schulte-Kellinghaus (), Uwe Koschinat (VfL Osnabrück), Dominik Martinovic (NK Slaven Belupo), Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98), Matti Wagner (SpVgg Greuther Fürth)

Abgänge: Marvin Obuz (1. FC Köln), Sascha Voelcke (SV Waldhof Mannheim), Vinko Sapina (SG Dynamo Dresden), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Felix Götze (SC Paderborn 07), Cedric Harenbrock (F.C. Hansa Rostock), Felix Bastians (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Fabian Rüth (BSG Chemie Leipzig), Isaiah Young (DSC Arminia Bielefeld 1905), Berkant Gedikli (Türkspor Dortmund), Aaron Manu (TSV Steinbach Haiger), Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg 08), Andreas Wiegel (Sportfreunde Lotte), Leonardo Vonic (FC Porto B)



SC Verl

Trainer: Alexander Ende

Zugänge: Lukas Demming (Wuppertaler SV), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II), Robin Friedrich (SC Paderborn 07 II), Marlon Zacharias (Borussia Dortmund), Eduard Probst (FC Gütersloh), Konstantin Gerhardt (Borussia Mönchengladbach), Timur Gayret (Hallescher FC), Dominik Steczyk (SC Preußen Münster), Chilohem Onuoha (RB Leipzig), Max Scholze (FC Bayern München II), Tim Köhler (RB Leipzig), Illia Poliakov (SC Verl II), Philipp Schulze (VfL Wolfsburg), Julian Stark (SC Freiburg II), Niko Kijewski (Eintracht Braunschweig), Jonas Arweiler (SK Austria Klagenfurt), Konstantin Gerhardt (Borussia Mönchengladbach II), Gabriel Kyeremateng (Waasland-Beveren)

Abgänge: Maximilian Wolfram (TSV 1860 München), Joscha Wosz (Hallescher FC), Nico Ochojski (SSV Jahn Regensburg), Torge Paetow (SC Preußen Münster), Robin Friedrich (Hallescher FC), Nicolas Sessa (VfB Stuttgart II), Niclas Nadj (SC Paderborn 07 II), Gideon Guzy (Fortuna Düsseldorf II), Niclas Nadj (SC Paderborn 07), Hendrik Mittelstädt (SC Fortuna Köln), Luca Unbehaun (FC Emmen), Adrian Fein (SV Waldhof Mannheim), Barne Pernot (SC Fortuna Köln), Tom Müller (Vereinslos), Marcel Mehlem (Vereinslos), Marco Mannhardt (FV Illertissen), Max Scholze (FC Bayern München II)



SG Dynamo Dresden

Trainer: Thomas Stamm

Zugänge: Dennis Duah (Hamburger SV II), Tim Schreiber (1. FC Saarbrücken), Thomas Stamm (SC Freiburg II), Paul Lehmann (FC Rot-Weiß Erfurt), Aljaz Casar (Hallescher FC), Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig), Lukas Boeder (1. FC Saarbrücken), Vinko Sapina (Rot-Weiss Essen), Christoph Daferner (1. FC Nürnberg), Oliver Batista-Meier (Grasshopper Club Zürich), David Kubatta (Viktoria Köln), Oliver Batista-Meier (Grasshopper Club Zürich), Philip Heise (Karlsruher SC), Phillip Böhm (VfB Eichstätt), Jonas Sterner (Holstein Kiel), Sascha Risch (SSV Ulm 1846 Fußball), Andi Hoti (1. FC Magdeburg), Dominik Kother (SSV Jahn Regensburg), Mika Baur (SC Paderborn 07)

Abgänge: Kevin Ehlers (Eintracht Braunschweig), Luca Herrmann (SC Paderborn 07), Stefan Drljaca (VfB Stuttgart), Paul Will (SV Darmstadt 98), Markus Anfang (1. FC Kaiserslautern), Dennis Borkowski (RB Leipzig), Jakob Lewald (SV Sandhausen), Jonathan Meier (SSV Ulm 1846 Fußball), Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Lucas Cueto (Unbekannt), Panagiotis Vlachodimos (Unbekannt), Manuel Schäffler (Unbekannt), Kyrylo Melichenko (Unbekannt), Julius Hoffmann (1. FC Magdeburg II), Dennis Borkowski (FC Ingolstadt 04), Ulf Kirsten (Karrierepause), Tom Zimmerschied (SV 07 Elversberg), Kevin Broll (Omonia 29is Maiou), Oliver Batista-Meier (SSV Ulm 1846 Fußball)



SpVgg Unterhaching

Trainer: Heiko Herrlich

Zugänge: Ben Schlicke (SpVgg Greuther Fürth II), Thomas Winklbauer (SV Wacker Burghausen), Robin Littig (SpVgg Greuther Fürth II), Julian Kügel (FC Ingolstadt 04), Fynn Seidel (SV Meppen), Marcel Martens (TSV 1860 Rosenheim), Maximilian Hennig (FC Bayern München), Alexander Leuthard (SpVgg Unterhaching), Gibson Adu (SpVgg Unterhaching), Luc Ihorst (Eintracht Braunschweig), Lenn Jastremski (Grazer AK), Noa-Gabriel Simic (Hallescher FC), Andy Breuer (1. FC Saarbrücken), Moritz Ruprecht (FC Erzgebirge Aue), Sven Bender (Borussia Dortmund), Kai Eisele (Karlsruher SC), Tim Knipping (SV Sandhausen), Johannes Geis (1. FC Nürnberg)

Abgänge: Josef Welzmüller (Karriereende), Maximilian Welzmüller (Karriereende), Benedikt Bauer (Karlsruher SC), Patrick Hobsch (TSV 1860 München), Maurice Krattenmacher (FC Bayern München), Andreas Hirtlreiter (TSV Buchbach), Mathias Fetsch (SC Freiburg II), Aaron Keller (SSV Ulm 1846 Fußball), Raphael Schifferl (TSV 1860 München), René Vollath (TSV 1860 München), Ben Westermeier (Hannover 96 II), Fynn Seidel (Chemnitzer FC), Noa-Gabriel Simic (Ziel unbekannt)



SV Sandhausen

Trainer: Kenan Kocak

Zugänge: Emmanuel Iwe (Minnesota United), Jeremias Lorch (Viktoria Köln), Sreto Ristic (zuletzt Hallescher FC), Dominic Baumann (Hallescher FC), Lucas Wolf (Holstein Kiel U23 II), Jakob Lewald (SG Dynamo Dresden), Niklas Lang (SC Freiburg II), Marco Schikora (FC Erzgebirge Aue), Besar Halimi (Hallescher FC), Luis Idjakovic (FC-Astoria Walldorf), Stanislav Fehler (Holstein Kiel U23 II), Niklas Kreuzer (Hallescher FC), Jonas Carls (SV Waldhof Mannheim), Dennis Gorka (Fortuna Düsseldorf), David Richter (VfL Osnabrück), Justin Butler (Borussia Dortmund II), Lucas Ehrlich (FC Augsburg II), Viktor Granath (Västerås SK)

Abgänge: Dennis Diekmeier (Karriereende), Max Geschwill (Holstein Kiel), Felix Göttlicher (Hannover 96 II), Rick Wulle (SpVgg Neckarsteinach), Abu-Bekir Ömer El-Zein (1. FC Magdeburg), Daniel Klein (FC Augsburg), Joe-Joe Richardson (Hallescher FC), Franck Evina (FC Emmen), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Livan Burcu (1. FC Union Berlin), Tim Knipping (SpVgg Unterhaching), Markus Pink (Wolfsberger AC)



SV Waldhof Mannheim

Trainer: Bernhard Trares

Zugänge: Janne Sietan (SV Babelsberg 03), Niklas Hoffmann (SV Horn), Seyhan Yigit (1. FC Nürnberg II), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen), Nicklas Shipnoski (DSC Arminia Bielefeld 1905), Maximilian Thalhammer (VfL Osnabrück), Arlind Rexhepi (Hamburger SV II), Yusuf Wardak (Rot-Weiß Frankfurt), Rico Benatelli (SK Austria Klagenfurt), Adrian Fein (SC Verl), Felix Lohkemper (1. FC Nürnberg), Henning Matriciani (FC Schalke 04), Manuel Braun (VfL Wolfsburg), Arianit Ferati (Fortuna Sittard)

Abgänge: Theodoros Dedes (TSG 1899 Hoffenheim), Luca Bolay (SC Preußen Münster), Bentley-Baxter Bahn (Alemannia Aachen), Julian Riedel (1. FC Bocholt), Kevin Goden (Alemannia Aachen), Jalen Hawkins (FC Emmen), Laurent Jans (Waasland-Beveren), Yann Mabella (Racing FC Union Luxemburg), Charles-Jesaja Herrmann (SKU Amstetten), Fridolin Wagner (FC Emmen), Jonas Carls (SV Sandhausen), Marco Antwerpen (VfL Osnabrück), Frank Döpper (VfL Osnabrück)



SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Nils Döring

Zugänge: Ivan Franjic (FC Würzburger Kickers), Tarik Gözüsirin (VfB Lübeck), Ole Wohlers (FC Teutonia 05 Ottensen), Marius Wegmann (FC Würzburger Kickers), Moritz Flotho (SC Paderborn 07 II), Fabian Greilinger (TSV 1860 München), Justin Janitzek (FC St. Gallen), Ryan Johansson (SC Freiburg II), Fatih Kaya (VV St. Truiden), Felix Luckeneder (Linzer ASK), Florian Hübner (1. FC Nürnberg), Orestis Kiomourtzoglou (SpVgg Greuther Fürth)

Abgänge: Lasse Günther (FC Augsburg), Hyun-ju Lee (FC Bayern München II), Keanan Bennetts (Vereinslos), Robin Heußer (Vereinslos), Julius Kade (Vereinslos), Kianz Froese (Vereinslos), John Iredale (Vereinslos), Robin Heußer (Karlsruher SC), Ivan Prtajin (1. FC Union Berlin), Aleksandar Vukotic (SV Darmstadt 98), Marcus Mathisen (1. FC Magdeburg), Franko Kovacevic (Gangwon FC / Südkorea), Julius Kade (FC Emmen), Amar Catic (Igdir Belediyespor), Antonio Jonjic (F.C. Hansa Rostock)



TSV 1860 München

Trainer: Patrick Glöckner

Zugänge: Florian Bähr (VfL Osnabrück), Tunay Deniz (Hallescher FC), David Philipp (Viktoria Köln), Fabian Schubert (FC St. Gallen), Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching), Maximilian Wolfram (SC Verl), Thore Jacobsen (SV 07 Elversberg), Erion Avdija (TsV 1860 München U19), Sean Dulic (TSV 1860 München U19), Raphael Ott (TSV 1860 München U19), Tim Danhof (FC Erzgebirge Aue), Raphael Schifferl (SpVgg Unterhaching), Fabian Schubert (FC St. Gallen), Lukas Reich (TSV 1860 München), René Vollath (SpVgg Unterhaching), Soichiro Kozuki (Górnik Zabrze), Philipp Maier (SSV Ulm 1846 Fußball)

Abgänge: Fynn Lakenmacher (SV Darmstadt 98), Milos Cocic (unbekannt), Manfred Starke (unbekannt), Devin Sür (unbekannt), Milos Cocic (FV Illertissen), Niklas Lang (SC Freiburg II), David Richter (VfL Osnabrück), Mansour Ouro-Tagba (SSV Jahn Regensburg), Joël Zwarts (VfL Osnabrück), Albion Vrenezi (Viktoria Köln), Valmir Sulejmani (unbekannt), Serhat-Semih Güler (Viktoria Köln), Tim Rieder (unbekannt), Michael Glück (VfB Stuttgart II), Fabian Greilinger (SV Wehen Wiesbaden), Marius Willsch (SG Neukirchen / Engertsham), Kilian Ludewig (RB Salzburg), Abdenego Nankishi (SV Werder Bremen), Phillipp Steinhart (FC 08 Homburg), Niklas Tarnat (SGV Freiberg), Julius Schmid (Türkgücü München), Kaan Kurt (Holstein Kiel U23 II), Fatih Aslan (RB Salzburg)



VfB Stuttgart II

Trainer: Markus Fiedler

Zugänge: Lukas Sebastian Griebsch (TSG Balingen), Benjamin Boakye (VfB Stuttgart), Semih Kara (VfB Stuttgart), Peter Reinhardt (VfB Stuttgart), Maurice Boakye (Eimsbütteler TV Hamburg), Kaden Amaniampong (Viktoria Köln), Frederik Schumann (1. Göppinger SV), Nicolas Sessa (SC Verl), Luca Raimund (VfB Stuttgart), Alexandre Azevedo (VfB Stuttgart), Karlo Kuranyi (VfB Stuttgart), Tom Barth (VfB Stuttgart), Michael Glück (TSV 1860 München), Tino Kaufmann (VSG Altglienicke), Leny Meyer (FC Luzern II), Luca Mack (zuletzt Ujpest Budapest), Laurin Ulrich (SSV Ulm 1846 Fußball)

Abgänge: Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Robert Geller (Karlsruher SC II), Patrick Wolfgang Kapp (VSG Altglienicke), Dejan Galjen (SSV Jahn Regensburg), Lukas Sebastian Griebsch (Greifswalder FC), Jannis Boziaris (FC-Astoria Walldorf), Babis Drakas (Borussia Dortmund II), Yohann Torres (FC Rodange 91), Anrie Chase (VfB Stuttgart), Patrick Vuc (SpVgg Greuther Fürth II), Colin Farnerud (Holstein Kiel U23 II), Raul Paula (NAC Breda), Moussa Cissé (FC Basel), Jordan Meyer (Karriereende), Marc Stein (SV Hoffeld), Tino Kaufmann (FC Rot-Weiß Erfurt), Jakov Suver (1. FC Nürnberg II)



VfL Osnabrück

Trainer: Marco Antwerpen

Zugänge: Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Marian Unger (Hallescher FC), Maniyel Nergiz (FC Ingolstadt 04), Lion Semic (Borussia Dortmund II), Aday Ercan (Wuppertaler SV), Aday Ercan (Wuppertaler SV), Bastien Conus (FC Aarau), Ismail Badjie (VfL Osnabrück), Kevin Wiethaup (VfL Osnabrück), David Richter (TSV 1860 München), Yigit Karademir (SV Meppen), Bernd Riesselmann (VfL Osnabrück), Niklas Niehoff (Holstein Kiel), Liridon Mulaj (FC Stade Lausanne-Ouchy), Joël Zwarts (TSV 1860 München), Maximilian Reid (SC Paderborn 07), Brian Beyer (FC Annecy), Lukas Jonsson (Esbjerg fB / DEN), Ba-Muaka Simakala (Holstein Kiel), Kofi Amoako (VfL Wolfsburg), Bryang Kayo (FC Ingolstadt 04), Marcus Müller (FSV Mainz 05 II), Pit Reimers (Hamburger SV II), Heiko Flottmann (DSC Arminia Bielefeld 1905), Marco Antwerpen (SV Waldhof Mannheim), Niklas Kölle (SSV Ulm 1846 Fußball), Frithjof Hansen (VfL Osnabrück), Jannik Müller (SV Darmstadt 98), Bryan Henning (Viktoria Köln), Nikky Goguadze (Bremer SV), Ismail Badjie (SC Wiedenbrück), Frank Döpper (SV Waldhof Mannheim)

Abgänge: Florian Bähr (TSV 1860 München), Lukas Kunze (DSC Arminia Bielefeld 1905), Martin Heck (Unbekannt ), Amir Shapourzadeh (F.C. Hansa Rostock), Lennart Grill (1. FC Union Berlin), Athanasios Androutsos (Olympiakos Piräus), Kwasi Wriedt (Holstein Kiel), Lex-Tyger Lobinger (1. FC Kaiserslautern), Michaël Cuisance (FC Venedig), John Verhoek (Karriereende ), Oumar Diakhité (Ziel unbekannt ), Jonas Imkamp (Unbekannt ), Florian Kleinhansl (1. FC Kaiserslautern), Maximilian Thalhammer (SV Waldhof Mannheim), Marcel Höttecke (1. FC Union Berlin), Henry Rorig (FC Energie Cottbus), Jannik Zahmel (MSV Duisburg), Bernd Riesselmann (TuS Blau-Weiß Lohne), Julius Ohnesorge (F.C. Hansa Rostock), Daniel Adamczyk (Chemnitzer FC), Charalambos Makridis (SC Preußen Münster), Michaël Cuisance (Hertha BSC), Christian Conteh (Eintracht Braunschweig), Thomas Goiginger (FC Blau-Weiß Linz), Noel Niemann (Igdir Belediyespor / TUR), Philipp Kühn (Ziel unbekannt), Ismail Badjie (SC Wiedenbrück), Uwe Koschinat (Freigestellt ), Maniyel Nergiz (Unbekannt ), Philipp Kühn (Apollon Limassol), Tim Danneberg (Freigestellt ), Heiko Flottmann (Freigestellt ), Pit Reimers (Freigestellt ), Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen), David Richter (SV Sandhausen), Tim Danneberg (VfL Osnabrück), Erik Engelhardt (FC Energie Cottbus), Liridon Mulaj (Neuchatel Xamax), Kevin Wiethaup (Leihe), Brian Beyer (FC Biel-Bienne)