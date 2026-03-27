Transferhammer um Christian Beck ist perfekt: "Ambitionierte Ziele"

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Der Transferhammer ist perfekt! Schon in der vergangenen Woche hatte FuPa Sachsen-Anhalt von den anhaltenden Gerüchten rund um einen Wechsel von Christian Beck zum Burger BC berichtet. Nun ist der Transfer offiziell. Am Freitagabend hat der Tabellenführer der Landesklasse 1 die Verpflichtung des ehemaligen Zweitliga-Profis bekanntgegeben.

Im Sommer verlässt Beck den FSV Schöningen (Regionalliga Nord) nach drei Jahren und schließt sich dem BBC an, der bis dahin aller Voraussicht nach in die Landesliga aufgestiegen sein dürfte. Im Jerichower Land unterschreibt der großgewachsene Angreifer einen Vertrag über zwei Jahre, wie der Club mitteilt. "Er wird darüber hinaus den Marketingbereich unterstützten", heißt es in der Pressemitteilung. Zum Spielerprofil:

Dieser Aufgabe blickt der 38-Jährige mit Freude entgegen. "Für mich war es ein wichtiger Faktor, wieder näher an meinem Wohnort trainieren und spielen zu können. Gleichzeitig habe ich in den Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell gemerkt, dass hier ambitionierte Ziele verfolgt werden", sagt Beck zu seinem Wechsel in den Amateurbereich. "Ich bin überzeugt, dass dem Verein eine positive Zukunft bevorsteht und möchte meinen Teil dazu beitragen, die Visionen des Vorstandes mit Leben zu füllen", so Beck weiter.

Mit der Verpflichtung von Christian Beck gelingt dem Landesklasse-Spitzenreiter allemal ein Transfercoup. Der einst langjährige Stürmer des 1. FC Magdeburg sei "einer der profiliertesten Torjäger des ostdeutschen Fußballs", schreibt der Verein. Für den ambitionierten BBC stelle die Verpflichtung "einen wichtigen Baustein in der sportlichen Weiterentwicklung dar", heißt es.

Wie wichtig der Routinier für die Mannschaft werden dürfte, unterstreicht BBC-Coach Tim Kolzenburg. Die weiterhin bestehenden Kontakte aus seiner Trainertätigkeit im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg hätten die erste Kontaktaufnahme zum Neuzugang ermöglicht. "Wir sind sehr froh und auch ein Stück weit stolz, dass wir mit Christian Beck einen Spieler für uns gewinnen konnten, der über eine außergewöhnliche Erfahrung, hohe Qualität und große Ausstrahlung verfügt", erklärt Kolzenburg.

Ehemaliger Zweit- und Drittliga-Spieler soll die Mannschaft führen

Sportlich werde der 1,96-Meter-Hüne "definitiv weiterhelfen", betont der 30-Jährige. Darüber hinaus bringe er "als Persönlichkeit genau die Eigenschaften mit, die für unsere Mannschaft von großer Bedeutung sind: Führungsstärke, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, voranzugehen." Vor allem die jüngeren Teamkollegen sollen von der Erfahrung des 31-fachen Zweit- und 176-fachen Drittliga-Spielers in Zukunft profitieren.

"Mit Christian Beck ist es uns gelungen, einen herausragenden Spieler und eine starke Persönlichkeit für unseren Verein zu gewinnen. Seine Erfahrung, seine Qualität im Abschluss und seine Mentalität werden unserer Mannschaft enorm weiterhelfen", unterstreicht auch BBC-Vorstandsmitglied Jeff Kohl. Gleichzeitig sei die Verpflichtung "ein klares Signal für die sportliche Ausrichtung unseres Vereins", so Kohl.

Öffentliche Präsentation des Neuzugangs am 30. März

Am kommenden Montag, dem 30. März, soll der hochkarätige Neuzugang auch noch einmal der Öffentlichkeit in Burg präsentiert werden. Mit dem sozialen Projekt "Gerade am Monatsende" wird der BBC künftig einmal monatlich ein kostenloses Mittagessen für Seniorinnen und Senioren anbieten. 500 Portionen Essen sollen am Montagmittag ab 13 Uhr auf dem Rolandplatz in Burg aus einer "Gulaschkanone" ausgegeben werden.

In diesem Rahmen wird Beck vorgestellt und gewiss auch mit den Menschen vor Ort in den Austausch treten. "Mit der Verbindung aus sozialem Engagement und sportlicher Perspektive setzt der Verein bewusst ein Zeichen für die enge Verwurzelung in der Region", schreibt der BBC.