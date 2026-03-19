Gerüchte um Christian Beck: Bahnt sich ein Transferhammer an? Wechselt der ehemalige Torjäger des 1. FC Magdeburg zurück nach Sachsen-Anhalt? von Kevin Gehring · Heute, 20:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Axel Kammerer

Christian Beck ist die womöglich schillerndste Persönlichkeit des 1. FC Magdeburg nach der politischen Wende. Mit 131 Treffern in 303 Einsätzen und den Aufstiegen aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga spielte sich der Angreifer in die Herzen der Magdeburger Fans. Aktuell läuft der 38-Jährige noch für den FSV Schöningen in der Regionalliga Nord auf. Doch eine Rückkehr nach Sachsen-Anhalt bahnt sich an.

Nach Informationen von FuPa Sachsen-Anhalt könnte sich der ehemalige Zweitliga-Profi im Sommer dem Burger BC anschließen. Beide Seiten sollen sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Eine Einigung scheint nach FuPa-Informationen realistisch. Der Club aus dem Jerichower Land steht aktuell mit 17 Siegen aus 17 Partien an der Tabellenspitze der Landesklasse 1 und verfolgt für die kommenden Jahre ein sportlich ambitioniertes Projekt. Dabei könnte Christian Beck als eine Galionsfigur vorangehen. Michael Klocke aus dem Vorstand des BBC bestätigte die Gerüchte auf FuPa-Anfrage nicht: "Wir werden uns als Verein nicht an Spekulationen beteiligen." Zum Spielerprofil:

>> Christian Beck Sollte sich der Transfer von Christian Beck nach Burg allerdings bewahrheiten, würde dem BBC damit ein absoluter Transfercoup gelingen. 31 Zweitliga-, 176 Drittliga- und 194 Regionalliga-Einsätze stehen in der Vita des Angreifers. Gleich dreimal gewann Beck die Torjägerkanone in der Regionalliga Nordost, ein weiteres Mal in der 3. Liga.