Transferhammer bei Rot-Weiss Essen: Vonic zum FC Porto

Beim FC Porto soll sich Vonic für höhere Aufgaben empfehlen, die Verantwortlichen des Klubs hat er jedenfalls begeistert. Dabei spielte er an der Hafenstraße nicht immer in der ersten Reihe, sondern wurde in 17 Partien achtmal aus- und fünfmal eingewechselt. An der Ablöse muss Essen die Ausbildungsvereine beteiligen, 2023 wechselte der Deutsch-Kroate von der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg in das Ruhrgebiet.