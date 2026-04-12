Transfercoup: Verbandsligist verpflichtet Bezirksliga-Torjäger

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Sportfreunde Dorfmerkingen

Die Sportfreunde Dorfmerkingen treiben ihre Planungen für die Verbandsliga Württemberg mit Nachdruck voran und haben sich für die kommende Saison die Dienste eines auffälligen Angreifers gesichert. Baris Acikgöz wechselt im Sommer von der SG Heldenfingen/Heuchlingen zur SFD und bringt die Empfehlung eines Torjägers mit, dessen Zahlen aufhorchen lassen.

86 Tore in drei Spielzeiten in der Bezirksliga Ostwürttemberg sind ein Wert, der für sich selbst spricht. Mit Baris Acikgöz gewinnt Dorfmerkingen damit nicht nur einen treffsicheren Stürmer, sondern auch einen Spieler, der sich über Jahre als verlässliche Offensivkraft bewiesen hat. Für einen Verbandsligisten ist ein solcher Transfer stets mit Hoffnung verbunden: auf Tore, auf Präsenz im Strafraum und auf jene Momente, in denen ein Spiel durch einen entschlossenen Angreifer kippen kann. In Dorfmerkingen darf man diesen Neuzugang deshalb als klares Signal für die kommende Saison verstehen.