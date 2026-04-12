Transfercoup: Verbandsligist verpflichtet Bezirksliga-Torjäger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die Sportfreunde Dorfmerkingen treiben ihre Planungen für die Verbandsliga Württemberg mit Nachdruck voran und haben sich für die kommende Saison die Dienste eines auffälligen Angreifers gesichert. Baris Acikgöz wechselt im Sommer von der SG Heldenfingen/Heuchlingen zur SFD und bringt die Empfehlung eines Torjägers mit, dessen Zahlen aufhorchen lassen.
86 Tore in drei Spielzeiten in der Bezirksliga Ostwürttemberg sind ein Wert, der für sich selbst spricht. Mit Baris Acikgöz gewinnt Dorfmerkingen damit nicht nur einen treffsicheren Stürmer, sondern auch einen Spieler, der sich über Jahre als verlässliche Offensivkraft bewiesen hat. Für einen Verbandsligisten ist ein solcher Transfer stets mit Hoffnung verbunden: auf Tore, auf Präsenz im Strafraum und auf jene Momente, in denen ein Spiel durch einen entschlossenen Angreifer kippen kann. In Dorfmerkingen darf man diesen Neuzugang deshalb als klares Signal für die kommende Saison verstehen.
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Die Spvgg Bissingen setzt in der Kreisliga A3 Enz/Murr weiter auf Erfahrung, Vielseitigkeit und Führungsstärke. Auch Willy Mäuser hat für die kommende Saison zugesagt und bleibt der Sportvereinigung damit als wichtiger Bestandteil des Kaders erhalten.
Derzeit wird der erfahrene Spieler noch von einer Verletzung ausgebremst, doch sein Blick ist bereits klar auf die neue Saison gerichtet, in der er wieder voll angreifen möchte. Für Bissingen ist seine Zusage von besonderem Wert, weil Willy Mäuser auf dem Feld nahezu überall einsetzbar ist und damit einer Mannschaft auf mehreren Ebenen Stabilität geben kann. Gerade solche Spieler verleihen einem Team Halt. Die Hoffnung am Jahnsportplatz ist nun, dass er rechtzeitig fit zurückkehrt und seine Qualitäten bald wieder auf dem Platz einbringen kann.
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