Transfercoup: Kreisligist FC Hechingen holt Ex-Regionalliga-Spieler

– Foto: Eibner

Der FC Hechingen hat in der Winterpause der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern einen Transfercoup gelandet. Mit Kaan Akkaya verpflichtet der Tabellenzweite einen erfahrenen Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere bereits in höheren Ligen aktiv war. Der 29-Jährige kommt von der SG Empfingen und bringt wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit.

Verstärkung mit großer Erfahrung Kaan Akkaya, der 1,69 Meter große zentrale Mittelfeldspieler, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. In der aktuellen Saison spielte er für die SG Empfingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wo er in zehn Einsätzen sechs Tore und drei Vorlagen erzielte. Davor war er über viele Jahre für die TSG Balingen aktiv, sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga Südwest.

In seiner Laufbahn absolvierte Akkaya insgesamt fast 400 Pflichtspiele, darunter 224 Einsätze in der Regionalliga Südwest, in denen er 24 Tore erzielte und fünf Vorlagen beisteuerte. Besonders in der Oberliga Baden-Württemberg konnte er mit starken Leistungen glänzen, darunter eine Saison mit neun Toren und zwölf Vorlagen in 33 Spielen (2016/17). Ambitionen des FC Hechingen