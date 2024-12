Transfer mit Regionalliga-Erfahrung: Patrick Feicht soll TSV zum Kreisliga-Klassenerhalt schießen

Im oberbayerischen Amateurfußball ist Feicht kein Unbekannter. In der Jugend spielte Feicht für den FC Augsburg in der U19-Bundesliga und versuchte zunächst beim SC Fürstenfeldbruck und dem FC Ismaning sein Glück. Nach 17 Spielen in der Regionalliga und 14 in der Bayernliga verließ Feicht den FCI und trug im Anschluss das Trikot von Oberweikertshofen und Schwaben Augsburg, ehe er erstmals in Oberalting auf Torejagd ging.

Nach zwei kurzen Intermezzi beim SC Weßling und in Oberweikertshofen zählte Feicht in Kaufering in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal. In 25 Landesligaspielen knipste der 32-Jährige fünfmal. Auch zu Beginn dieser Saison war Feicht gesetzt. Nach fünf Startelfeinsätzen kam er in der Folge aber nicht mehr zum Zug – trotz Trainerwechsel. Beim VfL ist inzwischen Franco Simon als Cheftrainer verantwortlich, der den VfL zum Klassenerhalt führen will.