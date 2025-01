Transfer-Doppelpack – Haching verpflichtet zwei Top-Talente für die Offensive

„Wir freuen uns, mit Leander und Fabio zwei Spieler kurzfristig unter Vertrag genommen zu haben, die ihre Stärken vorne im Angriff haben. Uns war bewusst, dass hier noch Bedarf besteht, wenn wir die Klasse halten wollen“, wird Präsident Manfred Schwabl in der Pressemitteilung vom Donnerstag zitiert.

Torsiello ist zwar erst 19 Jahre alt ist, kam aber in der Abstiegssaison 2023/24 für die Lilien zu zehn Einsätzen in der 1. Bundesliga. Unter Florian Kohfeldt (seit Anfang September) und dessen Vorgänger Torsten Lieberknecht kam Torsiello in der laufenden Spielzeit bislang aber zu keinem Einsatz in der 2. Bundesliga. Bei der Reserve-Mannschaft, die in der Hessenliga spielt, erzielte er in 17 Partien fünf Treffer und legte viermal für seine Mitspieler auf.