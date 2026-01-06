Transfer-Coup: VSG Altglienicke holt Allrounder von Energie Cottbus

Die VSG Altglienicke macht mächtig Alarm auf dem Transfermarkt und hat einen Spieler von Energie Cottbus verpflichtet.
Seine Zeit in Cottbus hatte er sich sicher anders vorgestellt. Nach langer Ausfallzeit in Folge eines Kreuzbandrisses unterschrieb Erik Tallig vor gut einem Jahr beim Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Der gebürtige Chemnitzer, der für den CFC, 1860 München und Jahn Regensburg über 120 Drittliga-Spiele absolvierte, kam in der Lausitz jedoch nie so richtig zum Zug. In der Vorsaison, in der Cottbus stark aufspielte und lang an einem möglichen Durchmarsch in die 2. Bundesliga schnupperte, kam Tallig neun Mal von der Bank aus ins Spiel. In der laufenden Spielzeit war der vielseitige Offensivspieler -hat in seiner Karriere bisher auf beiden Schienen und im Zentrum agiert- dann außen vor, stand nicht ein Mal im Spieltagskader des FC Energie.
Im Dezember erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz, dass sich Verein und Spieler auf eine Vertragsauflösung zum 31.12.2025 verständigt haben. Wollitz dazu: „Ich finde es sehr traurig, weil er eigentlich alles mitbringt, was diesen Fußball ausmacht. Aber er hat eine Konkurrenz, die beachtlich ist und daher musste ich mir schweren Herzens eingestehen, dass ich ihn nicht so hinbekommen habe, wie es seiner eigentlichen Qualität entspricht.“
Nun will Tallig eine Liga tiefer endlich wieder spielen. Bei der VSG Altglienicke ist er Winter-Neuzugang Nummer zwei (Altglienicke verpflichtete bereits Nikos Zografakis), reiht sich in einen qualitativ hochwertigen Kader ein. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der VSG Altglienicke. Ich möchte die Mannschaft mit meinen Qualitäten bereichern, erfolgreichen Fußball spielen und nach den letzten nicht ganz so leichten Jahren wieder Spaß am Fußball haben", erklärt Tallig.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________