Transfer-Coup: VSG Altglienicke holt Allrounder von Energie Cottbus

Seine Zeit in Cottbus hatte er sich sicher anders vorgestellt. Nach langer Ausfallzeit in Folge eines Kreuzbandrisses unterschrieb Erik Tallig vor gut einem Jahr beim Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Der gebürtige Chemnitzer, der für den CFC, 1860 München und Jahn Regensburg über 120 Drittliga-Spiele absolvierte, kam in der Lausitz jedoch nie so richtig zum Zug. In der Vorsaison, in der Cottbus stark aufspielte und lang an einem möglichen Durchmarsch in die 2. Bundesliga schnupperte, kam Tallig neun Mal von der Bank aus ins Spiel. In der laufenden Spielzeit war der vielseitige Offensivspieler -hat in seiner Karriere bisher auf beiden Schienen und im Zentrum agiert- dann außen vor, stand nicht ein Mal im Spieltagskader des FC Energie.

Im Dezember erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz, dass sich Verein und Spieler auf eine Vertragsauflösung zum 31.12.2025 verständigt haben. Wollitz dazu: „Ich finde es sehr traurig, weil er eigentlich alles mitbringt, was diesen Fußball ausmacht. Aber er hat eine Konkurrenz, die beachtlich ist und daher musste ich mir schweren Herzens eingestehen, dass ich ihn nicht so hinbekommen habe, wie es seiner eigentlichen Qualität entspricht.“