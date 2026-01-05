VSG Altglienicke verpflichtet Offensivspieler aus Griechenland

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die VSG Altglienicke schlägt ein erstes Mal in diesem Winter auf dem Transfermarkt zu.

Die VSG Altglienicke hat eine vernünftige Halbserie in der Regionalliga Nordost gespielt. Mit 34 Punkten liegen die Berliner nach 19 absolvierten Spielen auf dem fünften Rang, nach ganz oben dürfte im Normalfall aber nichts mehr gehen, denn Vorjahres-Meister Lok Leipzig ist schon zwölf Punkte enteilt. Dennoch: Der Kader findet sich, Neuzugänge wie Jonas Nietfeld und Damian Roßbach sind voll eingeschlagen. Nun bekommen sie neue Mitspieler, wohl auch schon mit Blick auf die nächste Spielzeit, wenn der Meister der Regionalliga Nordost direkt aufsteigt. Erster Winter-Neuzugang ist Nikos Zografakis. Der 26-Jährige kennt nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die Regionalliga Nordost bestens. In Berlin geboren durchlief der Flügelstürmer das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC, sammelte in der U23 erste Regionalliga-Erfahrung. Über den VfB Stuttgart II wechselte der Deutsch-Grieche 2021 nach Cottbus, war beim FC Energie Stammspieler, traf zweistellig und empfahl sich für Größeres. Es folgte ein Wechsel zum Drittligisten SC Verl, wo Zografakis allerdings nie über die Rolle des Rotationsspielers hinaus kam. Die letzten zwei vollen Spielzeiten absolvierte er schließlich bei Hessen Kassel, wechselte im vergangenen Sommer nach Griechenland in die zweite Liga.

Nikos Zografakis spielte eins für Energie Cottbus. – Foto: Imago Images

Nun kehrt ehemalige griechische Junioren-Nationalspieler zurück in die Heimat, will bei der VSG Altglienicke neu angreifen und erklärt: „Ich freue mich auf diese neue Challenge hier im Verein, neue Impulse zu setzen und gemeinsam mit dem Team durchzustarten. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen richtig viel erreichen werden."