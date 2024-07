Trainingslager! Sechs Camp-Tage in Mierlo

Die SV Elversberg bestreitet in dieser Woche ein Trainingslager im niederländischen Mierlo. Am Freitag gibt es ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard, zu dem keine Zuschauer zugelassen sind.

Nach zwei Wochen der Sommer-Vorbereitung ist Zweitligist SV Elversberg am Montag in ihr knapp einwöchiges Trainingslager gereist. Bis einschließlich Samstag bereitet sich das Team von Trainer Horst Steffen im niederländischen Mierlo intensiv auf die neue Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga vor. Nach der Anreise am Morgen kam der SVE-Tross am frühen Mittag im Team-Hotel an, konnte sich dann noch kurz stärken und einfinden, ehe es direkt zur ersten Trainingseinheit auf den Platz ging.