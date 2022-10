Trainingsdialog am DFB-Stützpunkt In Kastel geht es am Montagabend um die Frage, wie im Nachwuchstraining wieder mehr Straßenkicker-Spirit aufkommen kann

Wiesbaden. Straßenfußballermentalität fordern und fördern: Unter diesem Motto steht der zweite Trainingsdialog, der am Montagabend an sämtlichen DFB-Stützpunkten stattfindet. Am Wiesbadener Stützpunkt auf dem Sportplatz von Kastel 06 (In der Witz) sind Interessierte dazu eingeladen, vorbeizukommen und darüber mit den vier Wiesbadener Stützpunkttrainern, Uwe Meckbach, Ronald Wendel, Martin Leibold und Thomas Gommert, ins Gespräch zu kommen.

"Wir wollen wieder mehr dahinkommen, spielstarke Fußballer zu haben. Und merken dabei, dass Trainer manchmal zu viel vorgeben. Wir müssen beim Nachwuchs wieder die Bolzplatzprinzipien optimieren", umreißt Ronald Wendel das Thema des Abends und freut sich gemeinsam mit seinen Trainerkollegen auf viele Teilnehmer am Dialog. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die Veranstaltung des Wiesbadener Stützpunkts beginnt ab 18 Uhr.