Training für Trainer – DFB-Mobil zu Gast beim SC Weßling DFB-Mobil mit zwei Ausbildnern

Weßling – Grund für den ungewöhnlichen Einsatz: Das DFB-Mobil des Deutschen Fußball-Bundes war mit zwei Ausbildern zur Förderung der Nachwuchstrainer zu Gast.

In Weßling stand das Modul „Passspiel in allen Altersklassen“ in einem mehr als zweistündigen Kurs an. Die Trainer wurden nicht nur gefordert, sondern auch ermahnt, wenn die Aufmerksamkeit nachließ. „Für mich waren das eine Menge hilfreicher Impulse und Eindrücke für den Trainingsalltag“, sagte F-Jugend-Trainerin und stellvertretende Jugendleiterin Michaela Toepfer. Abteilungsleiter Martin Jakob ergänzte: „Viele Jugendtrainer haben gerade in der Lebensphase als junge Eltern nicht die Kapazitäten, einen Lehrgang zu absolvieren und eine ordentliche Lizenz zu erwerben.“