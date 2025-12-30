Trainerwechsel, was hats gebracht?

Trainerwechsel haben viele Ursachen, am Ende geben jedoch meist sportliche Gründe den Ausschlag für eine Trennung. Wir haben die Veränderungen auf den Cheftrainer-Posten analysiert und den Punkteschnitt der einzelnen Trainer von der Bezirks- bis zur Mittelrheinliga ausgewertet.
FC Wegberg-Beeck
Mike Schmalenberg: fünf Spiele, sieben Punkte – 1,40 Punkteschnitt
Albert Deuker: zehn Spiele, 14 Punkte – 1,40
FC Pesch
Abdullah Keseroglu: zwei Spiele, null Punkte – 0,00
Adriano Terranova: 13 Spiele, fünf Punkte – 0,38
Eintracht Hohkeppel
Kevin Theisen (Interimstrainer): zwei Spiele, vier Punkte – 2,00
Abdullah Keseroglu: 13 Spiele, 26 Punkte – 2,00
SV Schlebusch
Sven Bellinghausen: sieben Spiele, vier Punkte – 0,57
Nedim Basic (Interimstrainer): fünf Spiele, drei Punkte – 0,60
Heiko Dietz: drei Spiele, sieben Punkte – 2,33
FV Bonn-Endenich
Heiko Dietz: zehn Spiele, 15 Punkte – 1,50
Serhat Dogan: fünf Spiele, sieben Punkte – 1,40
SC Rheinbach
Daniel Ohmert: zwölf Spiele, 17 Punkte – 1,41
Ulas Önal: drei Spiele, drei Punkte – 1,00
1. FC Spich
Michael Theuer: 14 Spiele, 13 Punkte – 0,93
Ralf Winiarz (Interimstrainer): ein Spiel, ein Punkt – 1,00
SC Fliesteden
Matthias Scherz: acht Spiele, 14 Punkte – 1,75
Maik Engelhardt (Interimstrainer): drei Spiele, sechs Punkte – 2,00
Ioannis Masmanidis: drei Spiele, null Punkte – 0,00
SV Kurdistan Düren
Firat Koyun: zwei Spiele, drei Punkte – 1,50
Ali Meybodi: neun Spiele, acht Punkte – 0,88
SV Deutz 05
Ali Meybodi: drei Spiele, sechs Punkte – 2,00
Markus Hilmer: sieben Spiele, 14 Punkte – 2,00
Tobias Blum (Interimstrainer): vier Spiele, 12 Punkte – 3,00
FC Hürth II
Fabian Montabell: zehn Spiele, acht Punkte – 0,80
Felix Blohme-Drees (Interimstrainer): zwei Spiele, vier Punkte – 2,00
Thomas Frohn: drei Spiele, sechs Punkte – 2,00
SC Brühl
Arif Cinar: sechs Spiele, drei Punkte: 0,50
Ganesh Pundt (Interimstrainer): drei Spiele, null Punkte – 0,00
Marcel Müller: sechs Spiele, null Punkte – 0,00
SV Bergfried Leverkusen
Hannes Diekamp: sieben Spiele, fünf Punkte – 0,71
Stefan Müller: acht Spiele, neun Punkte – 1,13
TFC Köln
Oguz Kahraman: sechs Spiele, vier Punkte – 0,67
Andrew Sinkala: neun Spiele, sieben Punkte – 0,78
SC Uckerath
Dietmar Rombach: neun Spiele, neun Punkte – 1,00
Frank Süs: vier Spiele, sieben Punkte – 1,75
SV Deutz 05 II
Leonard Barth: acht Spiele, zwölf Punkte – 1,50
Dennis-Klaus Hedemann: 14 Spiele, 15 Punkte – 1,07
SV Niederbachem
Stefan Behr-O'Hara: fünf Spiele, ein Punkt – 0,20
Sven Sattler: neun Spiele, zehn Punkte – 1,11
Marokkanischer SV Bonn
Serhat/Numan Dogan: sechs Spiele, fünf Punkte – 0,83
Mesih Celik: neun Spiele, 14 Punkte – 1,56
Wahlscheider SV
Linus Werner: sechs Spiele, ein Punkt – 0,17
Pascale Spies: acht Spiele, sieben Punkte – 0,88
SSV Rot-Weiß Ahrem
Thomas Frohn: elf Spiele, vier Punkte – 0,36
Frank Joswig: vier Spiele, sechs Punkte – 1,50
FC Roetgen
Jerome Janßen: sieben Spiele, ein Punkt – 0,14
Philipp Dunkel: sechs Spiele, neun Punkte – 1,50
SG Stolberg
Besnik Sabani: vier Spiele, drei Punkte – 0,75
Cayan Zenk: drei Spiele, vier Punkte – 1,33
René Schornstein: elf Spiele, 17 Punkte – 1,55
DJK FV Haaren
Jürgen Lipka: drei Spiele, null Punkte – 0,00
Frank Küntzeler: elf Spiele, 13 Punkte – 1,18
Die Daten basieren auf den Eintragungen in der FuPa-Datenbank. Du hast einen Fehler gefunden? Meldet euch bei uns per Mail 📩 oder WhatsApp an 0162-31 77 168 mit dem Namen, Datum und dem gefundenen Fehler in der Liste!