Trainerwechsel: SV Westheim, FC Straß & Co. setzen auf neue Impulse

Oliver Utz übernimmt beim Sportverein Westheim

Der Sportverein Westheim hat Oliver Utz als neuen Trainer verpflichtet. Nach 12 Spielen belegt das Team in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall mit 19 Punkten den sechsten Platz. 6 Siege, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen bei 29:23 Toren sind bislang die Ausbeute. Utz soll die Mannschaft in der Rückrunde stabilisieren und den Abstand zur oberen Tabellenhälfte verkürzen.

Dirk Langner wird Trainer beim FC Straß

In der Kreisliga B4 Donau/Iller hat der FC Straß mit Dirk Langner einen neuen Trainer verpflichtet. Der Verein steht nach 14 Spielen mit 27 Punkten - 9 Siege, 5 Niederlagen und 35:23 Tore - auf Platz vier und kämpft um den Anschluss an die Spitzenplätze. Langner soll das Team in einer starken Liga weiterentwickeln.

Sportfreunde Neckarwestheim ohne Jean-Frantz Bien-Aime

Die Sportfreunde Neckarwestheim und Trainer Jean-Frantz Bien-Aime gehen getrennte Wege. Mit nur zwei Punkten und 20:58 Toren aus 13 Spielen steht das Team am Tabellenende der Kreisliga A1 Franken. Ein neuer Trainer soll helfen, die Rückrunde erfolgreicher zu gestalten und den drohenden Abstieg zu verhindern.

Dejan Durst verlässt den SV Amtzell

Der SV Amtzell aus der Kreisliga A3 Bodensee verabschiedet sich von Trainer Dejan Durst. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen mit 19 Punkten - 5 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlage und 36:37 Tore - auf dem achten Rang. Ein neuer Trainer soll das Team aus dem Tabellenmittelfeld herausführen und wieder für Stabilität sorgen.