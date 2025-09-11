Trainerwechsel in Merl wird zur Premiere: eine Frau übernimmt

– Foto: privat

Nach dem wenig gelungenen Saisonstart mit nur einem Punkt aus vier Spielen in der Meisterschaft und dem Pokal-Aus gegen Zweitdivisionär hat der FC Red Star Merl-Belair FuPa am späten Donnerstagvormittag darüber informiert, dass Trainer Rui Pedro Reis sein Amt zur Verfügung gestellt habe, weil er die Mannschaft nicht mehr erreiche. Die Nachfolge kann durchaus als historisch beschrieben werden, auch wenn es vorerst eine Interimslösung sein soll: die Hauptstädter haben sich dazu entschieden, die Verantwortung der 1.Herren Claudine Miller anzuvertrauen. Sie dürfte damit die erste Frau auf einem Trainerposten einer ersten Männermannschaft sein.

Sie verfügt über den UEFA-B-Trainerschein und hat bereits viel Erfahrung als Trainerin im Frauenbereich sammeln können, zuletzt eben beim Red Star, davor u.a. auch in Bissen und Wintger. Die aus Merl stammende Miller begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Fußballspielen, zunächst bei den Jungs, bis sie dann von Liz Thill nach Niederkorn geholt wurde, wo sie im Alter von dreizehn Jahren erstmals in einem Mädchenteam spielte. „2006 begann ich mit dem C-Schein, 2007 machte ich den B-Schein unter den tollen Ausbildern Jeff Saibene und Jacques Muller. Ich baute dann die damalige Entente Nordstad auf und später stiegen wir mit Colmar-Berg von der 3. in die 1.Klasse auf. Da ich aus schulischen und beruflichen Gründen ein straffes Programm hatte, pausierte ich danach mit dem Fußball. Als Wintger mich 2016 fragte, Trainerin zu werden, sagte ich dort zu und uns gelang der Aufstieg in die 1.Liga. In Bissen standen wir später ganz oben in der Tabelle der 3.Liga, als die Saison Pandemie-bedingt abgebrochen wurde“ so die Merlerin in einem Telefongespräch mit FuPa Luxemburg.