Vereinsnachrichten
Trainerwechsel in Echternach und Wintger

Serie von Trainerwechseln setzt sich fort: Berens nicht mehr beim Daring Club, Kastrati neu in Wintger im Amt

AS Wintger

Wie FuPa Luxemburg gegenüber am Freitag erklärt wurde, ist Driton Kastrati neuer Spielertrainer der AS Wintger. Nach Rasmin Kalabic und Pierre Clarenne ist Kastrati bereits der dritte Mann auf der Bank beim Schlusslicht des 1.Bezirks der 1.Division. Die aktuelle Konstellation wird für die verbleibenden drei Spiele vor der Winterpause auf Interimsbasis Bestand haben, danach wird man sich zusammensetzen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Daring Club Echternach

Wie Daring Echternach, Schlusslicht des 2.Bezirks der 1.Division, bereits am Dienstag auf Instagram bekanntgegeben hatte (s.u.), hat der Verein sich aufgrund der sportlichen Situation von Trainer Thomas Berens getrennt. Über einen möglichen Nachfolger liegen z.Z. noch keine Informationen vor.

