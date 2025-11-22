Trainerwechsel in Echternach und Wintger

AS Wintger

Wie FuPa Luxemburg gegenüber am Freitag erklärt wurde, ist Driton Kastrati neuer Spielertrainer der AS Wintger. Nach Rasmin Kalabic und Pierre Clarenne ist Kastrati bereits der dritte Mann auf der Bank beim Schlusslicht des 1.Bezirks der 1.Division. Die aktuelle Konstellation wird für die verbleibenden drei Spiele vor der Winterpause auf Interimsbasis Bestand haben, danach wird man sich zusammensetzen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.