Trainerwechsel beim TB Uphusen André Schmitz übernimmt beim Bezirksligisten von FuPa Lüneburg · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der TB Uphusen hat Trainer Turan Büyükata freigestellt. Auch sein erst vor zwei Monaten installierter Assistent Jan-Marc Bahrenburg muss gehen. Diese Entscheidung fiel nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage im Bezirksliga-Topspiel gegen den SVV Hülsen.

Ausschlaggebend für die Trennung ist die sportliche Talfahrt in diesem Jahr. Mit lediglich drei Punkten aus vier Spielen ist das erklärte Saisonziel Wiederaufstieg in die Landesliga akut gefährdet. Uphusen belegt derzeit Rang drei, hat vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer TV Oyten und droht von weiteren Verfolgern, die noch Nachholspiele in der Hinterhand haben, überholt zu werden. Büyükatas Amtszeit endet damit nach knapp einem Jahr; zur Winterpause stand die Mannschaft noch ganz oben in der Tabelle. Einen Nachfolger präsentierte der Verein bereits: André Schmitz übernimmt bis zum Saisonende. Der 54-Jährige ist am Arenkamp kein Unbekannter und führte den TBU bereits 2013 in die Oberliga.

Dass die Wahl nun erneut auf Schmitz fiel, ist kein Zufall. Der Verein setzt auf seine Erfahrung und die Tatsache, dass er das Umfeld in Uphusen in- und auswendig kennt. Nach Jahren in Management-Rollen kehrt der 54-Jährige nun pünktlich zum Saisonendspurt in das Trainergeschäft zurück, um den drohenden Nicht-Aufstieg doch noch abzuwenden. Schmitz prägte den TBU über Jahre hinweg massiv. Sein Meisterstück lieferte er in der Saison 2012/13 ab, als er die Mannschaft zur Meisterschaft in der Landesliga Lüneburg und damit zum historischen Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen führte. In den darauffolgenden Spielzeiten etablierte er den Club erfolgreich im niedersächsischen Oberhaus, bevor er den Verein 2016 verließ.