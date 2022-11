Trainerwechsel beim SV Sünching zeigt Wirkung Coach Andreas Faltermeier bringt Schwung nach Sünching – Co-Trainer Michael Marek sticht heraus

Seit 2010 ist der SV Sünching ein fester Bestandteil der Fußball-Kreisliga 1. In der aktuellen Spielrunde kam der Verein nur schwer in Fahrt. Nach neun Spieltagen, die lediglich vier Zähler eingebracht haben, trennte man sich einvernehmlich von Trainer Herbert Gritschmeier und holte als dessen Nachfolger Andreas Faltermeier ins Boot. Seitdem geht es wieder bergauf.

„Herbert hat hervorragende Arbeit geleistet. In der Corona-Abbruch-Saison wurden wir Dritter, in der Spielrunde 2021/22 schafften wir einen Platz im gesicherten Mittelfeld. In der aktuellen Vorrunde fehlte uns das Spielglück. Hinzu kamen viele Ausfälle. Schweren Herzens haben wir uns von Herbert getrennt“, erklärt der umtriebige Abteilungsleiter Thomas Jende, der mit Andreas Faltermeier einen ehemaligen Spieler als neuen Coach verpflichtet hatte.

In einen Rausch gespielt

„Falti kannte das Umfeld und den Verein, fand sofort einen Draht zur Mannschaft. Eine neue Ansprache, das nötige Quäntchen Glück und das Nachjustieren an ein paar Stellschrauben sorgten auf Anhieb für den bitter nötigen Aufschwung“, zeigt sich Jende erleichtert. Das erste Match daheim gegen Illkofen ist dem neuen Coach noch bis ins letzte Detail in Erinnerung. „In der 87. Minute kassierten wir das 1:2. Binnen weniger Minuten drehten wir das Spiel und gewannen noch mit 3:2. Das war so etwas wie eine Initialzündung. Wir spielten uns die Wochen darauf in einen Rausch“, so Faltermeier, der fünf Siege und ein Remis bei nur zwei Niederlagen auf seinem persönlichen Konto stehen hat.

Mit 20 Punkten (6/2/9 und 34:42 Toren) geht man auf einem Nichtabstiegsrang in die Winterpause.

Andreas Faltermeier benötigte keine lange Anlaufzeit. „Ich spielte früher selbst für den Verein, kannte die Strukturen, das Umfeld, die Verantwortlichen und viele Spieler. Vom ersten Augenblick an habe ich mich wohlgefühlt. Von Herbert Gritschmeier bekam ich eine intakte, willige und absolut fitte Mannschaft übergeben.“ Von 2017 bis 2021 coachte er den Nachbarn aus Mötzing. Seitdem kickte er einige Male in der Zweiten, die sich aus Spielern des FC Mötzing und des SV Sünching, zusammensetzt. Da Faltermeier beruflich stark eingespannt ist, sagte er erst einmal bis zur Winterpause zu. „Kommende Woche setze ich mich mit den Verantwortlichen an einen Tisch. Dann werden wir über die Zukunft sprechen“, so Faltermeier.