Trainerwechsel beim FC Erfurt Nord Christian Stieglitz ist nicht mehr Trainer des FC Erfurt Nord. Das gab der Club am Donnerstagnachmittag bekannt.

Laut Meldung des Vereins scheiterte die Bemühung Christian Stieglitz in anderen Funktion im Verein einzusetzen. Es konnte "keine einheitliche Meinung erzielt werden", so der Club in seiner Veröffentlichung.

Die Meldung des Vereins im Wortlaut:

"Mit dem heutigem Beginn der Vorbereitung auf die herausfordernde Rückrunde unserer 1. Mannschaft, in der das Ziel Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben ist, übernimmt mit Tobias Eckermann ein neuer Trainer die Verantwortung. Tobias kennt den Verein und seine Strukturen bereits seit einigen Jahren in der Rolle als Spieler. Er wird zukünftig im Trainerteam unterstützt durch Serkan Kolpar und Marcel Langenhahn. Wir wünschen Euch maximale Erfolge in den neuen Rollen und bei den anstehenden Herausforderungen.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Christian Stieglitz für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren. Er hat maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des gesamten Männerbereiches im Verein. Leider konnte bzgl. eines Verbleibs im Verein - in einer veränderten Rolle - keine einheitliche Meinung erzielt werden."