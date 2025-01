Trainerverlängerung und zwei Winterzugänge beim VfL Pfullingen II

Der VfL Pfullingen II setzt auch in den kommenden Jahren auf Kontinuität an der Seitenlinie: Trainer Benjamin Hübner verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2026. Zudem verstärkt sich die U23-Mannschaft mit zwei Neuzugängen vom SV 03 Tübingen.

Benjamin Hübner, seit Sommer 2023 im Amt, hat mit dem VfL Pfullingen II eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. 34 Siege, vier Unentschieden und nur sechs Niederlagen aus 44 Punktspielen sprechen eine klare Sprache. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A und dem damit verbundenen Aufstieg belegt das Team aktuell mit 30 Punkten aus 16 Spielen den dritten Platz in der Bezirksliga Alb.

Spielleiter Patrick Weiland lobt die Arbeit des 35-Jährigen, der nicht nur für den sportlichen Erfolg verantwortlich ist, sondern auch neue Impulse in der Mannschaftsführung setzt. Hübner selbst blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben: „Das Potenzial in der Mannschaft ist groß, und die bisherige Leistung in Liga und Bezirkspokal zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Zwei Verstärkungen in der Winterpause