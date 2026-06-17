Trainerteam und Routiniers: Acht Abschiede beim Oscherslebener SC

Allen voran Kapitän Martin Gödecke. Seit seiner Ankunft im Sommer 2021 war der ehemalige Oberliga-Fußballer des 1. FC Lok Stendal der Dreh- und Angelpunkt der Oscherslebener Offensive. In 107 Landesklasse- und Landesliga-Einsätzen sammelte Gödecke beeindruckende 141 Scorerpunkte (87 Tore und 54 Vorlagen). Auch in der neuen Saison soll der 35-Jährige beim OSC lenken: Er übernimmt bekanntermaßen die Geschicke als Trainer . Zum Spielerprofil:

Auch die Routiniers Kevin Dörge (36) in der Verteidigung und Christian Mertens (40) zwischen den Pfosten - "zwei weitere prägende Gesichter", wie der Verein schreibt - werden künftig nicht mehr für den Landesligisten auflaufen. Dazu wurden mit Defensivspieler Nick Neugebauer (26) und Mittelfeldmann Lion Klein (27) "zwei absolute Stammspieler" verabschiedet, die sich "beruflich und privat neue Prioritäten setzen" würden, schreib der Verein. Zu den Spielerprofilen:

>> Kevin Dörge

>> Christian Mertens

>> Nick Neugebauer

>> Lion Klein

Für neue Farben wird Andreas Meßner künftig auflaufen. Den 29-jährigen Angreifer ziehe es "beruflich und fußballerisch in den Harz", vermeldet der Landesligist: "Andi, vielleicht sieht man sich irgendwann wieder im OSC-Trikot." Alle anderen Verabschiedeten würden beim Oscherslebener SC gemeldet bleiben: "Deshalb hoffen wir, den einen oder anderen vielleicht doch noch einmal auf dem Platz zu sehen", schreibt der Club. Zum Spielerprofil:

>> Andreas Meßner

Neben den sechs Abgängen im Spielerkader gab es auch zwei Verabschiedungen im Trainerteam. Tobias Friebertshäuser, der die Geschicke im Sommer 2023 übernommen hatte, wird beim OSC ins Amt des Sportlichen Leiters rücken. "Friebe, vielen Dank für diese geile Zeit! Du hast unsere Mannschaft geprägt und warst immer mit vollem Herzblut dabei", schreibt der Club. Auch Co-Trainer Stephan Müller legt sein Amt nach drei Jahren nieder. Allen Verabschiedeten danke man "für euren Einsatz, eure Leidenschaft und euren Beitrag zum OSC. Wir wünschen euch für euren weiteren Weg nur das Beste", heißt es vom Landesligisten. Zu den FuPa-Profilen:

>> Tobias Friebertshäuser



>> Stephan Müller