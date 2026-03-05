Landesliga-Coach hört im Sommer auf - Nachfolger steht bereits fest

– Foto: Saskia Döhmann

In den Geschichtsbüchern des Oscherslebener SC hat sich Tobias Friebertshäuser als Trainer allemal verewigt. Unter seiner Regie gelang dem OSC im vergangenen Sommer die ersehnte Landesliga-Rückkehr. Nun allerdings steht fest: Zum Saisonende wird Friebertshäuser seinen Trainerposten in Oschersleben abgeben.

"Nach knapp zehn Jahren als Trainer und mit noch vielen anderen Aufgaben ringsherum in den Vereinen Eintracht Gröningen und Oscherslebener SC habe ich jetzt diese Entscheidung getroffen, die mir sehr schwerfiel“, erklärte der 38-Jährige der "Volksstimme". Künftig wolle sich der ehemalige Regionalliga-Spieler des 1. FC Magdeburg, der seit 2023 beim OSC ist , voll auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren. Zum FuPa-Profil:

Die Nachfolge allerdings konnte der Oscherslebener SC schnell klären - und sie stammt aus den eigenen Reihen. Martin Gödecke, der als Kapitän aktuell auf dem Platz die Fäden beim Landesligisten zieht, wird künftig die Verantwortung als Coach tragen. "Martin ist für mich der verlängerte Arm auf dem Platz, wir sprechen eine Sprache. Mir ist es sehr wichtig, dass die Mannschaft weiß, dass es weitergeht. Mit Martin Gödecke haben wir den Trainerposten ab Sommer gut besetzt“, betonte Friebershäuser.

Vom Leistungsträger zum Trainer: "Der richtige Moment"

Fußballerisch bringt Gödecke die geballte Erfahrung mit. Für den 1. FC Lok Stendal spielte der 35-Jährige etwa in der Verbands- und Oberliga. Und seit seiner Ankunft in Oschersleben im Jahr 2021 ist er dort ein absoluter Unterschiedsspieler - wie nicht zuletzt 63 (!) Torbeteiligungen zum Aufstieg in der Vorsaison eindrucksvoll bewiesen haben. Auch aktuell ist der Routinier mit elf Treffern bester Torschütze beim Aufsteiger. Zum FuPa-Profil: