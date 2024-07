Trainerteam steht: So geht der SV Rednitzhembach in die neue Saison

Der SV Rednitzhembach möchte zur neuen Kreisklassensaison wieder oben in der Tabelle mitspielen. Zum Ende der vergangenen Spielzeit stellte man sich in Hembach natürlich auch die Frage, wie es auf den Trainerpositionen für die neue Saison weitergehen soll. Nun hat der Verein eine ordentliche Lösung für beide Vollmannschaften gefunden.

In der ersten Mannschaft wird die letztjährige Interimslösung, Daniel Wieczorek, zum neuen Cheftrainer. Nach dem Abgang von Robert Gebhard übernahm der 44-jährige, der zuvor als Co-Trainer und Trainer der "Zweiten" fungiert hatte, die Mannschaft und landete am Ende der Saison auf dem dritten Tabellenplatz der Kreisklasse Nord. "Für mich ist es eine spannende Herausforderung, da ich zum ersten Mal bei so einem großen Namen hier in der Gegend Cheftrainer bin. Zum Glück kenne ich die Jungs schon alle sehr gut, das macht es mir natürlich ein Stückweit einfacher."

Zur Seite wird ihm Mannschaftskapitän Dominic Schäfer stehen. Für ihn ist es allerdings nicht die erste Trainererfahrung, da der 32-jährige Spielmacher bereits in der Jugend als Übungsleiter aktiv war. "Wir möchten an die letzte Saison anknüpfen, da es trotz einer schwierigen Rückrunde, eine ordentliche Saison insgesamt war. Es ist das Ziel, mit dieser jungen Truppe in der Entwicklung noch einen weiteren Step nach vorne zu gehen und am Ende wird man sehen, was dabei rumkommt", so das Trainergespann um Wieczorek und Schäfer.

In der zweiten Mannschaft sieht es ähnlich aus beim SVR. Vergangene Saison fand man mit Miguel Lang einen sehr guten Ersatz für Daniel Wieczorek. Nun wird auch er seine erste Saison als "Head Coach" in der Vollmannschaft bestreiten. "Mich freut es, dass die Mannschaft und die Verantwortlichen mir das Vertrauen schenken. Ich habe ja schon einige Jugendmannschaften als Trainer durchlaufen und kenne daher auch viele der Jungs schon sehr lange", so Lang im Interview. Einen Plan, wie es in der kommenden A-Klassen Saison für die Reservemannschaft Hembachs laufen soll, hat der 27-jährige auch schon. "Zunächst möchten wir möglichst früh nichts mehr mit der unteren Tabellenregion zu tun haben. Wir sind eine wahnsinnig junge und entwicklungsfähige Truppe. Nach Möglichkeit möchte ich schon im oberen Tabellendrittel landen."