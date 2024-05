Trainerteam des SC Fortuna Bonn 2 verlängert ihr Engagement

Der SC Fortuna Bonn ist stolz darauf verkünden zu dürfen, dass das extrem erfolgreiche Trainerduo Fabian Finger und Denis Wark auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Zweiten Herrenmannschaft stehen wird. Sowohl von der Trainer- als auch von der Vorstandseite aus, war man sich sehr schnell darüber einig, die Erfolgsgeschichte weiterzuführen.

Fabi und Denis übernahmen die Zweite Mannschaft in der vergangenen Saison und schafften auf Anhieb den Aufstieg in die Kreisliga A. Wer zu Beginn dieser Saison dachte, dass sich nun die Zweite durchgängig im Abstiegskampf befinden würde, sah sich sehr schnell getäuscht. Auch in der Kreisliga A hielt man an dem tollen Offensivfußball fest und man sorgte Woche für Woche für Furore. Schon seit der vergangenen Woche steht fest, dass die Zweite Mannschaft die Saison mindestens auf dem dritten Tabellenplatz abschließen wird. Rein theoretisch hat man sogar auch immer noch Chancen auf den Durchmarsch in die Bezirksliga.

Ein Erfolgsrezept der beiden ist die Teamstruktur aus erfahrenen Leitwölfen und vielen jungen Talenten, vor allem aus der eigenen Fortuna-Jugend. Aufgrund dieser gesunden Zusammensetzung wird den Jugendspielern der Übergang vom Jugend- in den Seniorenfußball extrem leicht gemacht. Was in der Jugend an Ausbildung und Training begonnen hat, soll in der Seniorenabteilung für die jungen Talente weitergehen. Wünschenswert wäre, dass wenn nicht auf Anhieb die meisten jungen Spieler ihren Weg dann irgendwann in die erste Seniorenmannschaft finden.